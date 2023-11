Maltempo a Genova e nel levante, oltre 70 interventi dei vigili del fuoco tra alberi abbattuti e tetti pericolanti

Genova. Oltre 70 interventi per i vigili del fuoco genovesi in una giornata caratterizzata dal forte maltempo, soprattutto a causa del vento.

L’impiego delle squadre dei pompieri si è reso necessario un po’ ovunque tra la città e il levante a causa di alberi e rami caduti che ostruivano le carreggiate o che sono finiti sulle linee elettriche e telefoniche.

La stessa situazione a levante. In diversi casi i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza tetti di abitazioni parzialmente scoperchiate dalla burrasca, In tutti in casi, fino ad ora, non si segnalano feriti.