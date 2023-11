Macchine pericolose davanti alla scuola, l’assessore: “Inviati vigili in borghese, solo due violazioni dei divieti”

Genova. Il caso della primaria Convitto Colombo in via Bellucci, all’Annunziata, è arrivato in consiglio comunale. I genitori dei bambini chiedono da tempo che ci siano maggiori controlli sul passaggio di auto e moto.

Nonostante i divieti di transito negli orari di ingresso e uscita da scuola, divieti visibili anche sulla segnaletica stradale, vetture e scooter passano costantemente a volte anche forzando i pedoni con un conseguente rischio per i bambini. Questa almeno è la denuncia delle famiglie, raccolta in aula rossa dalla consigliera del Pd Donatella Alfonso.

La consigliera dem ha chiesto alla giunta se non sia possibile distaccare un agente di polizia locale fisso davanti alla scuola in modo da evitare possibili incidenti e ha ricordato che in almeno un paio di episodi si è sfiorata la rissa tra genitori e automobilisti.

“Non solo – continua Alfonso – ai genitori che hanno chiesto un tutor d’area il Comune ha sostanzialmente risposto di arrangiarsi trovando i volontari”.

La risposta è arrivata dall’assessore alla polizia locale Sergio Gambino: “A oggi abbiamo ricevuto zero richieste d’intervento della polizia locale ma 33 richieste di intervento per divieti di sosta, dopo essere venuti a sapere delle proteste dei genitori abbiamo disposto un presidio giornaliero di pattuglie in borghese per verificare l’entità delle criticità e in queste due settimane ci sono state soltanto due violazioni di transito non consentito, sanzionate, quindi il problema possiamo dire che è già ridimensionato”.

“Per quanto riguarda la presunta risposta di “arrangiarsi” ai genitori, ho qui la mail che lo sportello Segnalaci ha inviato alla mail del rappresentante delle famiglie e in realtà il Comune da due anni cerca attraverso le associazioni che si occupano di reperire i tutor d’area di trovare un volontario, non è mai stato reperito e quindi abbiamo suggerito ai genitori stessi di proporsi come volontari presso quelle stesse associazioni, tenendo conto che la cosiddetta figura del “nonno vigile” non può avere compiti di pubblica sicurezza”.