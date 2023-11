Lutto nel calcio, morta a 34 anni Emanuela Perinetti: il padre fu anche dg del Genoa

Milano. Aveva solo 34 anni Emanuela Perinetti, morta a Milano dopo una lunga malattia. La giovane donna, figlia di Giorgio Perinetti, manager sportivo e in passato anche direttore generale del Genoa, era nota come nel mondo dello sport.

Emanuela Perinetti aveva avviato una carriera nel campo della comunicazione digitale. Dopo la laurea in Innovation management alla Luiss di Roma si era lanciata prima nel settore bancario ma ultimamente aveva deciso di dedicarsi all’ambito calcistico, figlia d’arte, divenendo general manager della unità Sport di Sports Dots.

Il padre Giorgio Perinetti, oggi responsabile dell’area tecnica dell’Avellino calcio, era stato uno degli storici ds della Roma, del Palermo, del Napoli e anche direttore generale del Genoa, appunto, tra il 2017 e il 2019. L’uomo, che aveva già perso la moglie pochi anni fa, è stato al fianco della figlia nelle sue ultime ore.

Moltissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che in queste ore stanno comparendo sui social, soprattutto sul profilo Instagram di Emanuela Perinetti. “Life is my favorite sport”, scriveva lei. L’ultimo post risale al 19 settembre.

I funerali di Emanuela Perinetti si terranno domani, venerdì 1 dicembre, alle 14 nella Basilica di Sant’Eustorgio a Milano.