L’unico organo a canne in legno del mondo: Genova celebra il musicista-artigiano Giorgio Questa

Genova. Palazzo Lomellini Patrone sede del Comando Militare Esercito “Liguria” aprirà al pubblico i saloni nobili nelle giornate del 14 novembre, del 14 dicembre e del prossimo 23 gennaio per ospitare una serie di concerti per organo con ingresso gratuito alle ore 18.00 con musiche di Bach, Vivaldi, Haydn, Frescobaldi, Brahms e Mozart.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Genova si propone di ricordare il Musicista Genovese Giorgio Questa attraverso concerti incentrati sull’organo a canne in legno, unico nel suo genere, costruito dal maestro stesso ed esposto nella salone del Palazzo.

L’organo costruito dal Maestro Giorgio Questa è uno strumento singolare, un unicum mondiale: si monta e si smonta in poche ore ed è facilmente trasportabile. In questo senso ricorda un po’ l’antico “portativo”, anche se, nonostante le dimensioni apparentemente piccole, la sua struttura fonica è quella di un comune organo italiano del ‘500. Lo strumento è tutto in legno e completamente meccanico.

Giorgio Questa se lo costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari. Comprende 491 canne di pino e di castagno. La tastiera, cui è unita la pedaliera, ha quattro ottave. La vivacità del suono, ottenuta con l’intonazione delle canne a piena aria e a bassa pressione, permette la naturale ambientazione acustica dello strumento sia nell’ambito del teatro sia nella piccola sala da concerto. Lo strumento è dotato di una tastiera sensibilissima grazie alla quale è possibile realizzare una grande varietà di sfumature ed effetti.

I suoi registri (Principale di pino, Ottava, Quinta Decima, Decima Nona, Vigesima Seconda, Fiffaro/Cornetta, Flauto di notte in VIII, Flauto di bosco in XII, Vigesima Sesta, Vigesima Nona) sono quelli tipici dell’arte organaria italiana del periodo classico. Due piccoli accessori, “passero e passera”, imitano il verso degli uccelli, secondo antiche tradizioni organare. La coda di scogliattolo ricorda l’antica “coda di volpe” che balzava sull’organista, incuriosito dalla leva con scritto “noli me tangere”. Un pedaletto a carrucole rende possibile la combinazione libera dei registri.

Giorgio Questa nacque a Genova in una famiglia di musicisti ed ebbe dal padre la prima formazione musicale. Studiò pianoforte con Nicolay KlepiKoff, dedicandosi alla musica da camera. Contemporaneamente si interessò alla polifonia vocale e all’arte organistica. Nel 1966, alla “Internationale Zomeracademie voor Organisten” di Haarlem in Olanda, partecipo’ ad un corso di MArie-Claire Alain sulla musica organistica francese, e portò a termine la costruzione del suo organo meccanico a canne di legno, frutto della predilezione per l’arte organistica italiana del XVI e XVII secolo.

Viaggiando con il suo strumento, Giorgio Questa ha suonato in Italia ed in Europa, in recitals e come solista con orchestre sinfoniche (Bucarest, Firenze, Lubiana, Madrid,Meiningen, Torino, Trieste) e da camera (Camerata Accademica del Mozarteum di Salisburgo, I Solisti Veneti, Mainzer Kammerorchester, Stuttgarter Kammerorchester) e con direttori quali Igor Markevitch, Karl Munchinger, John Pritchard e Sàndor Végh.

Dopo averlo ascoltato, Igor Markevitch lo invitò ad eseguire, al Teatro Real di Madrid il Concerto per l’organo in do maggiore (1756) di Haydn con la Orquesta de RTV Espanola.

Ha inciso per la Dynamic e tenuto corsi di interpretazione sulla musica organistica italiana del Cinquee Seicento (in particolare su Frescobaldi) nei conservatori di Fontainebleau (dove Nadia Boulanger lo ha invitato per cinque anni consecutivi) e La Chaux.de.Fonds, a Città di Castello e all’Amor di Assisi.

Il festival proposto, che prevede anche un incontro con tema “l’organo e gli amici di Giorgio Questa” il giorno 23 novembre, rappresenta un importante momento e patrimonio culturale che potrà avere una significativa ricaduta su appassionati e studiosi di musica classica nazionali ed esteri ma più in generale su tutta la cittadinanza della Regione Liguria.

Le prenotazioni sono obbligatorie al seguente indirizzo email: associazione@giorgioquesta.it.

Palazzo Lomellini Patrone – edificato nel ‘600 dal Doge Lomellini – è inserito tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova e decretati dal 13 luglio 2006 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Al suo interno sono visibili splendidi affreschi di Domenico Fiasella illustranti le storie di Ester, allusione politica dell’epoca rappresentata tramite racconti biblici.