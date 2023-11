Luna park a Ponte Parodi, l’inaugurazione slitta al 7 dicembre con 30 attrazioni in meno

Genova. Slitta al 7 dicembre – nella migliore delle ipotesi – l’inaugurazione del luna park invernale di Genova che quest’anno occuperà lo spazio vuoto di Ponte Parodi, a ovest della Darsena, dato che nella storica location di piazzale Kennedy sono partiti i lavori per il nuovo parco urbano.

A riferire la nuova data è Amedeo Zanetti, portavoce del consorzio del Winter Park: “In realtà è ancora in sospeso perché dipende da quando finiranno i lavori – spiega -. Il Comune ha detto che ci consegnerà l’area a fine mese, ma poi dovremo preparare la planimetria, la tracciatura e la sistemazione dell’area. Può essere che l’apertura venga ulteriormente posticipata”. Da risolvere c’è ancora il rebus delle abitazioni temporanee dei giostrai. Di solito venivano collocate nell’area fieristica alla foce del Bisagno, ma il cantiere del Waterfront non lo consente più: “Un’ipotesi è Bolzaneto – rivela Zanetti – ma dobbiamo approfondire. Eventuali ritardi potranno dipendere anche da questo fattore”.

La manifestazione andrà avanti fino a domenica 14 gennaio, salvo prolungamenti. In questi giorni procedono intanto i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza da parte degli operai di Aster. La scorsa settimana il cantiere è stato teatro di un grave incidente sul lavoro che ha visto coinvolto un dipendente della ditta Santoro, colpito da un pannello durante la movimentazione di un jersey e finito all’ospedale in rianimazione.

Inevitabilmente questa sarà un’edizione ridotta dei tradizionali baracconi, un tempo ritenuti il parco divertimenti itinerante più grande d’Europa. L’area di Ponte Parodi misura circa 22mila metri quadrati, in grado di accogliere al massimo 105 attrazioni, mentre nella configurazione originale il piazzale della Foce offriva ben 30mila metri quadrati, abbastanza per ospitare 160 attrazioni nei tempi d’oro. Pur archiviate le restrizioni del Covid, l’anno scorso le giostre erano già scese a 130, sempre per esigenze di cantiere.

L’accesso al piazzale del luna park avverrà dalla Darsena, attraverso un varco che sarà predisposto nei pressi del museo Galata. Una posizione tutto sommato centrale, facilmente raggiungibile anche con la metropolitana, che tuttavia i giostrai non vorrebbero come sistemazione definitiva (e nemmeno il Comune, che punta a riqualificare l’area in futuro). Un’idea già abbozzata negli incontri è quella di utilizzare lo spiazzo che verrà creato nel futuro parco della Foce, anche se le dimensioni non sono nemmeno paragonabili perché, a conti fatti, si tratterebbe di 5mila metri quadrati scarsi.