Ponte Parodi, ruspe al lavoro per l’arrivo del Luna Park: poche settimane all’inaugurazione

Genova. Ruspe al lavoro a Ponte Parodi per preparare il terreno in vista dell’arrivo del Winter Park, il Luna Park invernale che dal 1962 è presenza fissa in piazzale Kennedy, alla Foce, per le festività natalizie.

Confermata la necessità di traslocare, dopo lunghe riflessioni e trattative Ponte Parodi è stata ritenuta la soluzione “ripiego” migliore, e visto che il tempo stringe – l’inaugurazione è prevista per il fine settimana del 2-3 dicembre, al massimo per il ponte dell’Immacolata – da due giorni ormai nell’area tra la Darsena e il silos Hennebique gli uomini di Aster sono impegnati nelle operazioni di asfaltatura, necessarie per allestire il luna park. Bisognerà poi recintare la zona e preparare gli allacci elettrici esistenti, concordando poi la collocazione delle casette mobili dei giostrai.

L’area disponibile misura circa 22mila metri quadrati, mentre nella configurazione originale il piazzale della Foce offriva 30mila metri quadrati, abbastanza per ospitare 160 attrazioni, tributando al luna park il titolo di parco giochi itinerante più grande d’Europa. Già lo scorso scorso è andata in scena un’edizione ridotta con 130 attrazioni in piazzale Kennedy, e quest’anno è molto probabile che il trasloco forzato renda necessaria un’ulteriore riduzione.

Al netto dei vari intoppi in fase di risoluzione, il trasferimento a Ponte Parodi sembra comunque avere messo d’accordo tutti, quantomeno in attesa di capire quale sarà la sistemazione definitiva del Luna Park. L’assessora al Commercio, Paola Bordilli, ha confermato la collaborazione con Autorità Portuale e Capitaneria di Porto e ringraziato il vice sindaco Pietro Piciocchi per la collaborazione: “Un lavoro di squadra intenso, una città che tiene alle sue tradizioni tra cui il luna park – ha detto – Una città che lavora assiduamente per il mondo dello spettacolo viaggiante, fatto di imprese e famiglie”.