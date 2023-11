L’ospedale San Martino si rifà il look digitale: nuovo sito online, cambiato anche nell’organizzazione dei contenuti

Genova. È da oggi online il nuovo sito istituzionale dell’Ospedale Policlinico San Martino, rinnovato non solo nella sua veste grafica, ma anche nell’organizzazione dei contenuti.

Nella nota dell’azienda si legge: ‘Il nuovo sito, sviluppato da Liguria Digitale con il cms open source Joomla, offre una homepage completamente rivisitata e percorsi di navigazione migliorati, in un’ottica di ricerca delle informazioni sempre più intuitiva e semplice da utilizzare. Particolare attenzione è stata prestata anche al tema della responsività e dell’accessibilità’.

Tra le principali novità l’introduzione, in primo piano, di una mappa navigabile, che consenta all’utente di orientarsi e individuare, con facilità, il reparto o il padiglione presso cui recarsi; l’introduzione di una nuova sezione dedicata ai centri multidisciplinari, per evidenziare i percorsi di eccellenza presenti all’interno del Policlinico; lo spostamento del focus dalla ricerca per dDipartimenti a quella per reparti, per un sito sempre più a misura di cittadino.