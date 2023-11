L’Iren Genova Quinto torna a vincere e si impone in casa dell’Astra Nuoto Roma

Genova. Torna alla vittoria e ai tre punti l’Iren Genova Quinto, lo fa battendo a Ostia 15-11 l’Astra Nuoto Roma al termine di una gara messa sui binari giusti già nella prima metà. Per i biancorossi arriva il riscatto dopo tre sconfitte consecutive (l’ultima delle quali con la Pro Recco) e adesso nel mirino finisce un’altra formazione capitolina, la Roma Vis Nova, che sabato prossimo sarà ospite alla “Marco Paganuzzi” di Albaro.

“Mi aspettavo una risposta a livello caratteriale dopo le due partite prima della sosta – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Insieme al carattere si è visto anche un bel gioco, una buona pallanuoto. Se vogliamo trovare un difetto, undici gol subiti sono un po’ troppi, anche se sono scaturiti da un numero molto alto di espulsioni contro. Abbiamo difeso bene a uomo in meno e siamo sulla strada giusta: ora dobbiamo proseguire in questo modo, con umiltà, a partire dalla gara di sabato prossimo con la Roma Vis Nova”.

Il tabellino:

ASTRA NUOTO ROMA – IREN GENOVA QUINTO 11-15

(Parziali: 2-5, 2-3, 4-4, 3-3)

ASTRA NUOTO ROMA: R. Valle, D. Camposecco, D. Martinelli, M. Voncina, P. Faraglia 2, A. Tartaro, C. Mirarchi 2, L. Provenziani, S. Boezi 2, F. Lucci 2, M. Spione 3, G. Valle, M. Musco, M. Maffei . All. M. Mirarchi

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, S. Villa, G. Molina Rios 5, R. Ravina, A. Fracas 1, A. Nora 1, N. Figari 3, F. Panerai 1, J. Cavano 3, J. Gambacciani, F. Armenate, A. Massa. All. L. Bittarello

Arbitri: Schiavo e Carmignani

Note. Uscito per limite di falli Molina Rios (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Astra 3/18 + 3 rigori e Quinto 4/9 + un rigore.