L’Iren Genova Quinto supera la Roma Vis Nova con una rete all’ultimo istante

Genova. A dodici centesimi di secondo dal suono della sirena Jacopo Gambacciani, in volata dopo il fallimento di una superiorità numerica degli avversari, arriva a tu per tu con il portiere e dopo una serie di finte lo trafigge: è il gol della vittoria per l’Iren Genova Quinto, capace di superare 10-9 la Roma Vis Nova alla “Marco Paganuzzi” di Albaro nell’ottava giornata del campionato di Serie A1.

Una partita tesa e combattuta, con la formazione capitolina in grado di menare le danze per lunghi tratti. Poi, sul finire del quarto tempo, la risposta dei biancorossi: va a segno Nora, poi Figari pareggia i conti sul 9-9 e quando sembrava che la Roma Vis Nova potesse andare ancora in vantaggio grazie ad una superiorità numerica, ecco invece il gol decisivo di Jacopo Gambacciani.

“Sono tre punti decisamente importanti – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Non abbiamo sfoderato una prestazione brillante, soprattutto sotto il profilo fisico. Forse avremmo dovuto iniziare spingendo più forte, come abbiamo finito, ma la vittoria è quello che conta. Dai giovani è arrivata una buona spinta, so che possono essere la nostra arma in più. In generale però non abbiamo mai mollato, neanche quando la gara si stava mettendo male, non ci siamo sfaldati nelle difficoltà e siamo arrivati alla vittoria”.

Il tabellino:

REN GENOVA QUINTO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 10-9

(Parziali: 2-2, 0-2, 4-3, 4-2)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa, G. Molina Rios 2, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 2, N. Figari 2, F. Panerai 2, J. Cavano 1, J. Gambacciani 1, A. Spoli, A. Massa. All. Bittarello

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 1, A. Poli 1, N. Strkalj, L. Checchini 1, S. Russo, M. De Robertis 2, J. Lanfranco, A. Viskovic 1, A. Narciso 1, L. Di Rocco, M. Antonucci 2, F. Castrucci, A. Agnolet. All. A. Calcaterra

Arbitri: Calabrò e Romolini

Note. Espulsi per raggiunto limite di falli Molina e Poli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 5/7 + un rigore e Vis Nova 4/13 + 2 rigori. Espulsi per proteste i tecnici Bittarello (Q) e Calcaterra (V) nel quarto tempo