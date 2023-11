Genova. Un accordo tra Comune e Rfi per escludere il transito di merci pericolose sulla linea merci del Campasso, l’ultimo miglio del Terzo Valico che passa tra le case di Sampierdarena e Certosa. La novità è stata annunciata dal vicesindaco Pietro Piciocchi in occasione dell’assemblea pubblica indetta per la firma dell’addendum al protocollo d’intesa coi fondi mancanti per il piano di rigenerazione urbana delle zone della Valpolcevera interessate dal transito dei treni.

Presenti, davanti a un pubblico di circa 200 persone, anche il sindaco Marco Bucci, il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, il commissario dell’Autorità portuale Paolo Piacenza, il commissario di governo Calogero Mauceri, il direttore investimenti di Rfi Vincenzo Macellob, il presidente del Municipio Federico Romeo e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Le merci pericolose non passeranno dal Campasso ma dalla linea sommergibile, questo è garantito“, ha ribadito il sindaco Marco Bucci. “Questo è un impegno che ci prendiamo, possiamo anche scriverlo in un protocollo”, ha sottolineato Macello.

Bucci ha poi confermato le linee guida dell’intervento: “Garantisco che ascolteremo tutti, ma non potremo accontentare tutti: la città ha bisogno di un porto più grande e di non inquinare. I 200 milioni serviranno per compensare le persone che hanno un disagio e poi per gli espropri, che non saranno obbligatori: i residenti potranno scegliere se rimanere o andare altrove. Il 40% di questa cifra verrà usata per una rigenerazione mai fatta in questa zona: ci saranno alberi, parcheggi e servizi utili per la città. Mille studenti verranno a vivere qui e gli appartamenti serviranno anche per i ricercatori stranieri dell’Iit che oggi sono sparsi”.

Valpolcevera, le immagini del masterplan della rigenerazione urbana

Entro otto mesi dall’affidamento degli incarichi di progettazione dovrà essere realizzato il progetto di fattibilità tecnico-economica sulla base del masterplan. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro l’attivazione della linea, prevista nel 2026. Nell’addendum è inserita l’erogazione di 6 milioni di euro – in due tranche da 3 milioni di euro, la prima entro 30 giorni – al Comune di Genova per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica della riqualificazione delle aree e per l’espletamento della verifica ambientale, in raccordo con Regione Liguria, per individuare specifici criteri di sostenibilità (verifiche su rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico). A breve, ha annunciato Piciocchi, partiranno i tavoli di confronto col territorio.

L’intenzione, confermata anche da Bucci, è di ridurre al minimo indispensabile le demolizioni, prevedendole solo per gli edifici situati fino a 10 metri dal binario più vicino. A Sampierdarena verrà coperto il tratto di ferrovia in trincea sotto via Ardoino per ottenere uno spazio verde di 5.300 metri quadrati. Per le case di via Canepari affacciate sulla ferrovia sono previste opere di mitigazione (una pista ciclopedonale alberata, pannelli fonoassorbenti sulle facciate, infissi con tripli vetri) e l’acquisto a valore di mercato dei primi due piani da parte del Comune che destinerà le abitazioni agli studenti.

La svolta arriverebbe però con l’acquisizione dell’ex deposito locomotori di piazza Facchini, una superficie di 27mila metri quadrati che potrebbe ospitare un vero e proprio campus universitario con aule studio, un albergo per studenti, una mensa e un centro di attività sportive convenzionate con campi da tennis, calcetto e palestra. “Siamo in procinto di acquistare le aree da Rfi“, ha confermato Bucci. Su queste aree il Municipio vorrebbe insediare il nuovo polo scolastico che ospiterebbe la media inferiore per circa 400 alunni, un nuovo liceo scientifico per 750 studenti e una “scuola dei mestieri” o istituti tecnici superiori.

Ma i cittadini e i comitati intervenuti in assemblea, dopo il corteo di sabato scorso che ha visto in piazza 2.500 persone tra Sampierdarena e Certosa, restano sulle barricate e ribadiscono il loro “no” al passaggio dei treni merci in mezzo alle case. “I treni da 700 metri verranno composti al Campasso: perché non si rivede il progetto per fare quest’operazione in porto, visto che verranno interrate diverse banchine con la nuova diga?”, chiede un residente. Tra gli intervenuti anche l’ex presidente della Regione Liguria Claudio Burlando che ha chiesto a Piacenza di divulgare l‘elenco delle merci pericolose in transito nel porto di Genova: “Se questi traffici aumenteranno chi garantisce che non passeranno dal Campasso?”.

“Io non ho fiducia in Rfi – ha attaccato il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo -. Mi spiace perché siete un’azienda dello Stato italiano, ma voi fate un po’ quello che volete. Le vostre risposte sono tardive e spesso dobbiamo lottare per ottenere il minimo sindacale. Io non sono convinto del tracciato e non sono convinto di quello che dice il porto. Noi pensiamo che il tracciato vada rivisto, questo sforzo voi dovete farlo. Se da questo territorio arriva una forte richiesta l’Autorità portuale ce la deve dare”.

“Sembra che ci stiate facendo un favore, queste sono solo compensazioni – aggiunge il presidente del Centro Ovest Michele Colnaghi -. Per i cantieri avremo 30 tir al giorno sulle nostre strade. Sono contento che parta il tavolo di confronto, aspettiamo di vedere se anche le osservazioni che verranno fatte nei mesi a seguire verranno prese in considerazione”.

“Non possiamo usare solo la linea sommergibile. Abbiamo fatto una valutazione di tipo ingegneristico e di impatto sulle linee esistenti, avremmo interferenze con tutte le altre linee e col varco Etiopia”, ha ribadito Macello di Rfi che ha fornito ulteriori dettagli sul progetto della copertura in via Ardoino, una delle novità del masterplan: “Verrà demolita la passerella pedonale e sarà ricostruita 100 metri più a nord, riusciremo a fare il lavoro dal sedime ferroviario”.

“Abbiamo ipotizzato un aumento percentuale del traffico ferroviario del 3,5% annuo per arrivare a un milione di container – ha spiegato Piacenza -. Tutti questi lavori ci permetteranno di eliminare 65mila camion e porteranno un beneficio economico di 100 milioni di euro. Il potenziamento del parco Rugna e del parco Fuorimuro consentiranno di rispettare le norme europee, di assicurare gli interessi del mercato e di sopportare lo sviluppo del porto che raggiungerà i 4-5 milioni di Teu all’anno”.