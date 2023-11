Linea del Campasso, la minoranza scrive a Mauceri: “Faccia il commissario, manca il piano di fattibilità”

Genova. Lunedì 20 novembre alle 15 Comune, Regione, Rfi, Autorità Portuale e commissario straordinario per il “progetto unico”, firmeranno con il ministero dei Trasporti l’intesa legata all’addendum al protocollo d’intesa sul “Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario Potenziamento Genova-Campasso nell’ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova”. Inoltre, per lo stesso giorno e la stessa ora, è annunciata l’assemblea pubblica per presentare il masterplan legato ai lavori sul cosiddetto “ultimo miglio”.

La notizia è di per sé positiva, perché si tratta di 100 milioni di euro che si aggiungono agli 89 già stanziati, ma per le opposizioni le cose sono poco chiare. Per questo i gruppi di minoranza in consiglio regionale e consiglio comunale hanno deciso di scrivere una lunga lettera al commissario Calogero Mauceri affinché vigili e agisca su eventuali incongruenze.

Il principale rilievo sollevato dalla lettera è legato al fatto che il masterplan non è il piano di fattibilità economica che era invece previsto entro 8 mesi dall’intesa. Sempre nel masterplan, secondo l’opposizione che cita alcune critiche avanzate dai comitati, non viene previsto alcun intervento di rigenerazione urbana per i primi due piani dei palazzi di via Canepari (lato est) che determina un abbattimento dei valori immobiliari della zona.

“Non si realizza affatto – si legge ancora nella lettera – l’obiettivo legislativo della maggior sostenibilità sociale e del miglioramento del contesto urbano. Non sono sufficienti gli interventi degli impatti acustico e ambientale per favorire la sostenibilità sociale dell’intervento e migliorare il quartiere, come viceversa previsto dal Governo; e non basta un percorso ciclopedonale a ovviare all’inevitabile degrado sociale ed urbanistico che deriverà dal deprezzamento degli immobili sigillati su un lato”.

Preoccupa anche “l’ultima modifica delle destinazioni delle risorse per una cifra di ben sei milioni di euro per la progettazione solo ci preoccupa molto anche perché passato quasi un anno e mezzo e nulla è successo”.

Ricordiamo anche, rispetto alla Sua importante funzione in qualità di Commissario, funzione di impulso del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” per favorire l’espletamento della procedura e a valutare la proposta progettuale del Comune di Genova relativa agli interventi di Riqualificazione e Rigenerazione al fine della relativa approvazione, che non potranno essere approvate dal Commissario Straordinario proposte progettuali che non siano completamente finanziate”, prosegue la lettera.

Le opposizioni chiedono inoltre un incontro urgente al commissario “poiché riteniamo che il suo ruolo sia per noi anche di garanzia del rispetto delle disposizioni atte ad arrivare ad una vera riqualificazione del territorio coinvolto ed esteso, viste anche le ulteriori risorse poi successivamente stanziate per un totale di 200 milioni di euro”.

La lettera è firmata dai capigruppo in Comune di Genova Cristina Lodi (Azione-Misto), Simone D’Angelo (Pd), Filippo Bruzzone (Rossoverdi) e Fabio Ceraudo (M5s) e da quelli in Regione: Sergio Rossetti (Gruppo Misto – Azione), Luca Garibaldi (Pd), Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Fabio Tosi (M5s).