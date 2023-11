Liguria terra di film e serie tv, Piana: “14 nuove produzioni pronte a girare nella nostra regione”

Liguria. “Regione incentiva 14 nuove produzioni audiovisive a scegliere la Liguria per le proprie serie tv o per i propri lungometraggi”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, alla chiusura del bando da 1,5 milioni rientrante nell’azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027.

“Un successo di adesioni, testimoniato da un contributo richiesto superiore ai 2,4 milioni di euro, che potrebbe generare più di 6 milioni di euro di investimenti sul territorio e il coinvolgimento di oltre 400 professionalità liguri. Questi risultati – aggiunge Piana – sono simbolo della crescita di un settore che, oltre a essere uno straordinario mezzo di valorizzazione culturale e naturale del nostro territorio, rappresenta un acceleratore economico importante per le filiere del turismo, del commercio e dell’artigianato. E l’impegno, in continuità con quanto fatto dal mio predecessore Andrea Benveduti, è di proseguire su questa strada”.

Si ricorda che erano ammessi ad agevolazione lungometraggi (almeno 52 minuti di durata) e serie tv (durata superiore ai 90 minuti) di imprese italiane, europee o extraeuropee destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, con almeno il 30% dei giorni di riprese sul territorio regionale o almeno il 20% della spesa preventivata in Liguria.

“Il numero delle domande pervenute sul bando audiovisivo 2023 rappresenta la riprova che il settore è diventato trainante per la Liguria, che sta beneficiando, sia della ricaduta in termini di sviluppo economico sia della ricaduta in termini occupazionali dei professionisti liguri del settore, sempre più impiegati, in base ai contratti “della legge cinema”, nelle produzioni di livello nazionale ed internazionale – commenta Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission – Inoltre, grazie alla lungimiranza di Regione Liguria, che crede nel comparto dell’industria creativa, assistiamo ad un altro dato sempre in crescita relativo alla promozione generata dai progetti audiovisivi girati in tutto il territorio ligure. Segnalo un altro dato significativo, ad oggi sono oltre 90 i comuni coinvolti nelle riprese 2023. Quindi tutto il sistema regionale sta diventando sempre di più un set, capace di accogliere le numerose produzioni che decidono di investire in Liguria”.