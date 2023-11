Liceo Leonardo da Vinci, dal 2017 è “Cambridge International School”

Genova. Dall’anno scolastico 2016/2017 al liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” è stato riconosciuto lo status di «Cambridge International School» da parte di «Cambridge Assessment International Education» e da allora fa parte della Rete delle scuole Cambridge di Italia. Il liceo è diventato quindi sede autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

Il conseguimento di certificazioni IGCSE offre una prospettiva globale ed una visione più ampia della realtà, arricchisce il curriculum dello studente potenziando la conoscenza della lingua inglese e fornendo competenze utili per proseguire gli studi universitari anche all’estero. La particolarità del corso consiste nell’affiancare ai programmi italiani l’insegnamento in inglese e secondo i programmi IGCSE di alcune materie caratterizzanti come GEOGRAPHY e IGCSE MATHEMATICS ,già dal primo anno, e PHYSICS nel terzo e quarto anno (con certificazione interna). Tutti i docenti coinvolti nel corso IGCSE sono docenti interni alla scuola, qualificati ed esperti per preparare gli studenti agli esami IGCSE.

Al termine della classe seconda sono previsti gli esami di GEOGRAPHY e durante la terza quelli di MATHEMATICS, esami che permetteranno agli alunni di ottenere le certificazioni internazionali IGCSE. Oltre agli esami IGCSE il corso Cambridge offre le certificazioni di Lingua Inglese B2 e C1 e la possibilità di partecipare a scambi culturali con scuole straniere come “Solna Gymnasium” di Stoccolma.

Cosa comporta il corso in termini di quadro orario settimanale? E’ importante sottolineare che le materie insegnate anche in lingua inglese mantengono il monte ore di insegnamento dei corsi tradizionali; aumentano invece le ore di inglese che diventano 4 durante il primo anno (invece di 3) e 5 nel secondo (invece di 3). Nel triennio NON sono invece previste ore aggiuntive.

Al corso Cambridge si può accedere solo il primo anno di corso e a seguito del superamento di un test scritto che accerti la conoscenza dell’inglese a livello B1 e di alcuni concetti fondamentali della matematica.

Per avere informazioni più dettagliate vi consigliamo di visitate il sito della scuola e di scrivere una mail all’indirizzo: IGCSE@leo.edu.it