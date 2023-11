Leonardo Da Vinci, un liceo all’avanguardia: ecco il nuovo bienni Stem con laboratorio di Robotica

Genova. Il biennio Stem è un nuovo progetto formativo destinato agli studenti delle future classi prime dell’a.s. 2024/25. che prevede un’ora aggiuntiva di fisica nelle classi prima e seconda. L’obiettivo di questo nuovo corso è quello di potenziare le capacità logiche e di problem solving attraverso attività laboratoriali di coding e robotica con Arduino. Arduino è una scheda elettronica dotata di un microcontrollore ossia un computer in miniatura formato da un «cervello» che elabora informazioni e da sensori di input/output

Le lezioni tradizionali in aula e in laboratorio verranno pertanto integrate con l’utilizzo di strumenti innovativi e tecnologici che permetteranno agli studenti di incrementare le loro competenze digitali, costruire i primi circuiti, conoscere le principali strutture dei linguaggi di programmazione e sviluppare competenze manuali lavorando in gruppo. I kit di Arduino e i dispositivi informatici da utilizzare durante le attività laboratoriali saranno forniti dalla scuola che ha potuto provvedere all’acquisto grazie ai fondi del PNNR.

Il docente che insegnerà tali attività fa parte dell’organico della scuola e sarà il titolare del corso di fisica della classe e le valutazioni inerenti alle attività di coding e robotica confluiranno nella disciplina fisica.

Per iscriversi al BIENNIO STEM al momento della compilazione del modulo di iscrizione sarà necessario indicare la richiesta di partecipazione al Biennio Stem come prima preferenza. Tuttavia nel caso in cui gli studenti candidati superino il numero stabilito, occorrerà effettuare una selezione sulla base di valutazioni e competenze della scuola secondaria di I grado.

Il progetto sarà illustrato nei dettagli in occasione degli appuntamenti di open day presso la nostra sede (29 novembre, 19 dicembre e 10 gennaio), del salone dell’orientamento presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico (15, 16 e 17 novembre) ma sarà possibile avere ulteriori informazioni anche scrivendo a info.bienniostem@leo.edu.it