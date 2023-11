L’ematologa del San Martino Vanessa Agostini nominata nel gruppo di esperti dell’Oms

Genova. La responsabile del Centro Regionale Sangue e coordinatrice Dipartimento interaziendale regionale Medicina Trasfusionale Vanessa Agostini è stata nominata

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quale membro del gruppo consultivo di esperti in medicina trasfusionale (WHO Expert Advisory Panel on Blood Transfusion Medicine) in accordo con il ministero della Salute. Questo gruppo di esperti conta 31 rappresentanti per i 193 Paesi che fanno parte dell’Oms e Vanessa Agostini è l’unico membro italiano a farne parte.

“Questa nomina, che costituisce grande prestigio per la nostra Regione e per l’Italia, è un riconoscimento non solo professionale, ma anche di sistema – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Premia il lavoro compiuto dalla dottoressa Agostini in seno all’ospedale San Martino, ma anche l’attività di un sistema regionale che sulla materia esprime valori importanti. Siamo certi che anche in questo ulteriore incarico all’OMS, la dottoressa Agostini porterà proposte e soluzioni alla medicina trasfusionale che già sono in fase di sviluppo in tutta la rete ligure. La nomina in un ente di questo calibro ha un valore biunivoco: da un lato Vanessa Agostini porta a livello internazionale tutta la professionalità maturata nella sua carriera, dall’altro è elemento di acquisizione di esperienze di altri paesi che possono essere trasferite nel nostro e quindi con importanti ricadute anche a livello regionale”.

L’incarico ha la funzione di supportare l’OMS attraverso lo sviluppo e la condivisione di informazioni tecnico-scientifiche e nuove strategie in materia di medicina trasfusionale, con particolare riferimento alla sicurezza e alle politiche per l’autosufficienza e l’appropriatezza d’uso del sangue e dei suoi prodotti.