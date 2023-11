Legge di bilancio, sindacati in mobilitazione: a Genova scioperi e cortei il 17 e 24 novembre

Genova, A sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale e contro la legge di bilancio saranno due le giornate di mobilitazione e sciopero di 8 ore o intero turno indette da Cgil e Uil a livello nazionale: una, il 17 novembre, per i dipendenti pubblici, dei trasporti, dei settori scuola e università e quelli soggetti alla Legge 146 sui servizi essenziali, mentre la seconda, proclamata per il 24 novembre, nella quale a scioperare saranno le lavoratrici e i lavoratori degli altri settori.

La manifestazione del 17 novembre prenderà vita su base provinciale con le seguenti modalità: a Genova concentramento e corteo alle ore 9.00 presso il Terminal Traghetti, a La Spezia e Imperia iniziative davanti alla Prefettura, a Savona davanti al Palazzo della Provincia e corteo.

Alla mobilitazione del 17 novembre partecipa anche l’Usb: “A fronte di un contratto scaduto da quasi due anni, di una inflazione relativa al triennio contrattuale 2022-2024 che si attesta al 18% (dato basato su dati consolidati per il 2022, molto attendibile per il 2023 che sta finendo e previsionale per il 2024), la risposta del Governo sono pochi spiccioli e tanta retorica sulla mancanza di attrattività della pubblica amministrazione che non dipende dalle retribuzioni, sostiene il ministro Zangrillo, ma dal fatto che i giovani non capiscono che lavorare nella PA è figo e questo dovrebbe bastare. Invece noi pretendiamo anche di avere stipendi adeguati al costo della vista e allineati alla media europea. L’unica risposta a questo brutale attacco al salario, alla pensione e alle condizioni di lavoro è aderire/partecipare allo sciopero che Usb Pubblico Impiego ha indetto per il prossimo 17 novembre”.

Il 24 novembre la manifestazione sarà regionale con appuntamento a Genova alle ore 9.00 presso la Stazione Marittima e corteo sino alla Prefettura. Ad aprire il comizio sarà Maurizio Calà Segretario generale della Cgil Liguria, mentre a tenere il comizio conclusivo sarà la segretaria nazionale della Uil Vera Buonomo.

Cgil e Uil intendono mettere l’accento su lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, salute e sicurezza, politiche per l’accoglienza, politiche industriali e contrastare una legge di bilancio sbagliata che ricadrà pesantemente sulle regioni.

“Nella legge di bilancio non esiste alcuna risposta per l’emergenza salariale già falcidiata da inflazione, profitti e speculazione. Il Governo non stanzia le risorse necessarie per rinnovare i contratti del pubblico impiego e detassare i rinnovi nei settori privati. Il governo alimenta la precarietà reintroducendo i voucher, liberalizza il lavoro a termine, non sostiene l’occupazione femminile e dei giovani. Oltre a questo scenario scoraggiante, non ci sono all’orizzonte azioni concrete per favorire politiche industriali e investimenti – spiegano Maurizio Calà e Mario Ghini, rispettivamente segretari generali di Cgil e Uil Liguria – La manovra avrà gravi ripercussioni sui territori a partire dalla sanità dove è già stato programmato un pesante taglio al fondo nazionale che porterà ad un ulteriore indebolimento del sistema senza prevedere assunzioni e regalando soldi pubblici alla sanità privata; il governo taglia le risorse alla scuola e alle politiche sociali e peggiora la Legge Fornero che avevano promesso di cancellare. La riforma fiscale è iniqua nei confronti di chi sostiene questo Paese, lavoratori e pensionati, ma si incentiva l’evasione fiscale. Nulla viene fatto su salute e sicurezza sul lavoro: la Liguria è la regione del nord ovest dove si muore di più sul lavoro e in Europa ha il triste primato di essere quella dove l’incidenza tra infortuni e occupati è la più alta – sottolineano i Segretari che concludono – Basta con le disuguaglianze: è tempo di riportare lavoratori e pensionati al centro dell’agenda di questo Paese”.