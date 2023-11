Legge di bilancio, Luca Pastorino (Pd): “Manca il fondo sostegno locazioni che era stato annunciato”

Roma. Il deputato ligure del Pd Luca Pastorino critica diversi punti della legge di Bilancio proposta dal governo.

“Dai migranti in Albania al blitz sul premierato, Giorgia Meloni e il governo stanno usando armi di distrazione di massa per distogliere l’attenzione dai disastri della legge di bilancio: le pensioni, le manovre inique sul fisco, il caro bollette, l’aumento dei mutui e tanto altro ancora. Tutte questioni non risolte e promesse urlate in campagna elettorale e non mantenute”.

Pastorino evidenzia che manca anche il rifinanziamento del Fondo nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole: “Il ministro Salvini aveva annunciato solennemente di includere rispondendo a due mie diverse interrogazioni nei mesi di febbraio e di luglio. Usare questi mezzi di vecchia e logora memoria non servirà comunque a Meloni e compagnia. Gli italiani hanno capito perfettamente i contenuti di una legge di bilancio iniqua e disastrosa e come questo governo non sia in grado di mantenere nemmeno lontanamente quanto promesso in modo roboante in campagna elettorale”.