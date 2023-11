Genova. Prati fioriti in corso De Stefanis, ciottoli in via Camozzini, una promenade “green” in via Cavallotti, piazzette e dehors al Lagaccio, via Napoli simile a una via Cairoli ma con l’architettura del boom economico. E’ Genova senza auto e senza scooter immaginata dall’intelligenza artificiale.

Con il sito dutchcyclinglifestyle.com “vedere” la via di casa senza traffico, come se fosse una tranquilla cittadina olandese appunto, è facilissimo.

Bastano pochi clic per scoprire come sarebbe Genova – o qualsiasi altra città nel mondo – tra margherite e tulipani, poco asfalto, pedoni tranquilli e tante biciclette. Sostanzialmente per utilizzare il simulatore è sufficiente inserire un indirizzo e attendere pochi secondi per osservare varie versioni pedonali nel metaverso di quella strada.

In certi casi, va detto, l’AI “sbarella” e i rendering non sono del tutto realistici: strade in pianura vengono mostrate come in salita, a volte le siepi e i vasi di sovrappongono a oggetti e persone esistenti con effetti comici, ma nel complesso l’esperimento può avere dello sconvolgente. E, soprattutto, fa venire voglia di una città più sostenibile.

Ovviamente la nostra redazione si è immediatamente sbizzarrita a ricreare la versione di green di alcune delle strade di Genova: ci abbiamo provato con via Camozzini, a Voltri, con via Fereggiano (nella foto di apertura), con via Pastorino a Bolzaneto, con via Napoli a Oregina, con via Assarotti in centro città, e ancora via Sampierdarena, e tante altre: le trovate nella gallery.

Le strade di Genova se fossero pedonali secondo un simulatore AI

In passato avevamo parlato anche di come attraverso l’intelligenza artificiale si potesse ricordare come fosse Sampierdarena prima della costruzione del porto. O di come ChatGpt stia prendendo corsi di dialetto genovese.