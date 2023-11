Le frittelle di mele in Liguria servono a festeggiare la fine della raccolta delle olive e l’olio nuovo

Inutile cercare improbabili primogeniture sulle frittelle di mele, ricetta che da nord a sud accomuna quasi tutte le regioni d’Italia. Certo, la pastella cambia a seconda dei prodotti a disposizione, delle latitudini, del gusto, cambia il grasso di frittura, strutto al nord, olio in Liguria e al sud, ma alla fin fine si tratta di dettagli, non di sostanza. Quello che cambia sono le mele, diverse da regione a regione (in Liguria le più utilizzate, prima dell’avvento della grande distribuzione e, soprattutto, della coltivazione “industriale” di alcune varietà a scapito di quelle autoctone) erano la Mela Carla e la Mela Ciapeletta, e una lunga serie di mele selvatiche, spesso aspre.

Le frittelle di mele erano, in tempi grami, un momento di festa e premio, dolci casalinghi che facevano felici i bambini, ma che scaldavano il cuore anche ai grandi. Nella cultura contadina il dolce (lo zucchero era prezioso) rappresentava la festa, Natale, Pasqua, Carnevale o una cerimonia di passaggio.

Nella Liguria dell’entroterra uno dei momenti di maggiore festa era la fine della raccolta delle olive, l’ultima “gombata” in frantoio, il termine di un lavoro cominciato in primavera con la cura degli oliveti e concluso a novembre, al freddo (vabbè, non quest’anno…), con l’ultima cesta di olive portate alla macina. Un lavoro che vedeva coinvolti tutti, grandi e piccini, donne e uomini, non c’erano le reti che aiutavano, le taggiasche o le pinole si raccoglievano a mano, per terra. Al ritorno a casa, con le ultime damigiane d’olio, si poteva avere un momento di festa per l’olio nuovo, con le frittelle di mele, appunto.

Una tradizione antica che ogni anno si ripete a Vendone, Onzo, Arnasco e in tutta la Valle Arroscia. La ricetta, come sempre, varia da famiglia a famiglia, ma una cosa le accomuna: si devono friggere nell’olio nuovo e devono essere mangiate calde, magari accompagnate da un goccio di vino nuovo, ma sarebbe meglio, molto meglio, un passito di pigato…

“Sapori Ligustici” racconta i gusti, i sapori e le ricette della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.