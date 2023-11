“Le comunità energetiche per l’ambiente e il sociale”, l’incontro per lanciare nuovi progetti

Genova. Un incontro pubblico dove mettere sul tavolo le esperienze, la storia e le potenzialità delle comunità energetiche, intese come nucleo di una nuova frontiera ‘collettiva’ per la difesa dell’ambiente e lo sviluppo sociale.

Questo in sintesi il tema dell’incontro che questa sera, venerdì 17 novembre, si terra alle 20.45 presso la Sala della Parocchia dei Diecimila Martini Crocifissi di via Canevari, organizzato in collaborazione con il Git (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica Genova, il gruppo territoriale di “è-nostra” e con il patrocinio di Comune di Genova e Municipio Bassa Val Bisagno.

“Il contesto normativo è quello della Comunità Europea e dello Stato Italiano che ha istituito le comunità energetiche, con l’aggiunta della “Laudato sii” di Papa Francesco, che di comunità energetiche aveva già parlato già dal 2015 – spiega Paolo Pinna, iscritto al Git come socio di Banca Etica e rappresentate per della Fabbriceria, il consiglio parrocchiale per gli affari economici – Quello di questa sera è un evento per per sensibilizzare le persone ai progetti delle comunità energetiche e per capire se nel territorio ci sono le possibilità e le forze per il lancio di una di queste esperienze”.

La locandina dell'evento

All’incontro porteranno il proprio saluto il parroco Don Mario Leonardi, Caterina Grisanzio, coordinatrice del Git di Banca Etica e Angelo Guidi, presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno. Poi si entrerà nel vivo della serata con Andrea Cecchi, dell’impresa sociale Fratello Sole, Massimiliano Monaco, Banca Etica, Sara Gollessi di èNostra, Elena Putti e Federico Martinoli.

L’evento si concluderà con una testimonianza di persone che sono in dirittura d’arrivo per la costituzione di una comunità energetica. A seguire spazio per il dibatti aperto a tutti.