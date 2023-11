Lavori pubblici, via libera agli interventi sulla galleria Mameli per la biblioteca Benzi

Genova. Via libera la progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza e restauro del prospetto su via Piave, nel quartiere di Albaro, della galleria Goffredo Mameli. L’intervento, approvato dalla giunta comunale su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, riguarda in particolare il prospetto costituito dall’arcata della galleria e da un balcone aggettante su via Liri, oggi in stato di degrado. La messa in sicurezza del prospetto della Galleria Mameli comprende smontaggi, pulizia da vegetazione infestante, consolidamento strutturale del prospetto e delle parti sommitali, opere varie. L’intervento, da 180.000 euro, è inserito nel Piano triennale dei Lavori pubblici.

Approvato dalla giunta comunale, inoltre, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria della biblioteca Benzi in piazza Odicini a Voltri. In particolare, i lavori riguarderanno le rampe di scala esterne per un importo di 450.000 euro.

“La biblioteca è un punto di riferimento socioculturale molto sentito dal quartiere perché, oltre al servizio librario, ospita anche corsi di istruzione, attività di gruppi di lettura e per le scuole – spiega il vicesindaco Piciocchi – l’intervento era molto atteso perché consentirà la riapertura delle scale, a oggi interdette all’uso, garantendo una migliore accessibilità e sicurezza per gli utenti della biblioteca”. La Biblioteca Benzi fa parte del sistema bibliotecario urbano ed è ospitata nel complesso denominato “Capannoni ex Ansaldo Cerusa”. L’accesso ai locali della biblioteca oggi avviene da un corpo scala esterno al fabbricato principale costituito da un vano ascensore attorno al quale si sviluppano le rampe della scala di accesso che conducono al volume di collegamento in quota con il corpo di fabbrica che ospita la biblioteca.