Lanza del Vasto, Linea Condivisa: “Il Comune tutela la cooperativa e scarica i lavoratori”

Genova. “Dopo quattro mesi senza percepire lo stipendio e dopo mesi in cui diversi educatori della cooperativa sociale Lanza del Vasto hanno fornito un’assistenza ammirevole a famiglie e ragazzi genovesi per puro spirito di solidarietà, oggi scopriamo come il Comune di Genova ha deciso di “ringraziare” i lavoratori”, lo scrive in una nota il partito Linea Condivisa.

“Mentre la cooperativa Lanza del Vasto viene condannata dall’ignavia delle istituzioni ad una morte lenta e agonizzante (non più tardi del 31 ottobre il consigliere Pastorino ha scritto a tal proposito all’assessore Sartori), il Comune stringe un accordo con Agorà, capofila di ATI, per inviare i propri educatori di strada al Centro la Locomotiva, rimpiazzando senza pudore un gruppo di educatori sempre più esiguo e sempre più in difficoltà”, continua la nota.

“Un’amministrazione che non vede o non vuole vedere che in un gruppo che ha visto dimezzarsi i propri lavoratori ha bisogno di sostegno è la perfetta conseguenza del totale disinteresse di questa Giunta per tutto il mondo del sociale – commenta Filippo Bruzzone, consigliere comunale della Lista Rossoverde – Questi educatori forniscono servizi fondamentali, dal servizio 6-18 anni all’accoglienza degli stranieri: il Comune si ricordi che danneggiare questi servizi fa male anche a tutti gli utenti e amplifica il già inaccettabile divario sociale che Genova vede crescere da qualche anno”.

“Una beffa inaudita per i lavoratori, ma anche per le famiglie che si rivolgono al Centro – commenta Gianni Pastorino, Capogruppo in Regione di Linea Condivisa – Infatti, fin dall’inizio della crisi di Lanza del Vasto, che ho seguito passo dopo passo, le famiglie genovesi hanno espresso massima solidarietà per gli educatori, professionisti dal senso di responsabilità invidiabile, che meritano un applauso per la loro determinazione e non certo di diventare uno straccio usa e getta del Comune di Genova, che pensa di salvare la faccia a discapito dei lavoratori, ma ha trovato pane per i suoi denti. Sarebbe l’ora che l’Assessore sartori decidesse di intervenire urgentemente nei confronti di un soggetto che appare irrecuperabile: in questo territorio ci sono ottimi servizi cooperativi, che Lanza del Vasto lasci a chi può sostituirli con merito e professionalità”