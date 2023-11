Lanciano droga e telefonini dentro il carcere ma sbagliano mira: pacco ritrovato in corso De Stefanis

Genova. Carcere di Marassi: mentre i detenuti sono fuori nel “cortile” dell’area ‘passeggi’, fuori dalle mura viene tentato un lancio, come spesso accade. Si tratta di un pacco contenente un etto di hashish e 6 di cocaina, insieme a due telefoni cellulari. Ma il lancio non va a buon fine e l’involucro cade invece in una aiuola di corso De Stefanis.

“Nell’operazione di bonifica condotta dalla Polizia penitenziaria è stato posto sotto sequestro il contenuto – rivela Fabio Pagani Segretario Regionale della UIL Penitenziari – Nonostante il sollevamento della rete di protezione, i tentativi di introdurre tramite lanci dall’esterno , continuano – sottolinea il sindacalista della UIL – in una condizione di sovraffollamento”.

Oggi a Marassi, infatti, si contano 700 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista in 530. “Del resto, solo lo scorso Agosto – continua Pagani – a seguito di un sopralluogo che avevo personalmente condotto, avevo lanciato l’allarme sulla tenuta dei livelli di sicurezza del penitenziario genovese , al netto della dedizione di tutto il Reparto del Corpo di Polizia penitenziaria di stanza. Nel rivolgere il nostro plauso per l’operazione, pertanto, auspichiamo nuovamente che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni prendano concretamente atto della perdurante emergenza e varino un decreto carceri per assunzioni straordinarie con procedure accelerate e, parallelamente, promuovano riforme strutturali e complessive”, conclude Pagani.