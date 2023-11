La vaccinazione Covid non decolla, solo 6000 somministrazioni. Gratarola: “Non impariamo mai dalla storia”

Genova. Benissimo la campagna per il vaccino contro l’influenza, male, anzi malissimo quella contro il Covid. Lo dicono i numeri: dal 16 ottobre, inizio della campagna anti-influenzale, sono state somministrate quasi 52mila dosi. Per il Covid, dall’inizio dello stesso mese, quindi seppure con 15 giorni a disposizione in più, le somministrazioni poco più di 6000, anche tenendo conto del coinvolgimento “controllato” nelle Rsa e tra i centri di cura. Poca risposta da parte degli over60 per cui dal 30 ottobre è possibile prenotarsi con il portale prenotovaccino, con il numero verde 800938818, nelle farmacie e negli sportelli Cup.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola non nasconde una certa delusione: “La situazione delle vaccinazioni Covid langue, come langue in tutta Italia, mentre c’è una buona aderenza per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza, forse perché è considerata la più tradizionale di tutte le vaccinazioni, sul Covid non c’è l’aderenza che ci aspettavamo perché non impariamo mai dalla storia, abbiamo rimosso tutto quello che è capitato”.

Nelle settimane passate c’è stato un aumento considerevole dei casi e dei ricoveri, ora stabilizzato. “Il Covid non è sparito – continua Gratarola – lo dicono gli epidemiologi, gli infettivologi, è un virus che sicuramente alzerà ancora la testa, potrà generare sicuramente ancora qualche picco, oggi naturalmente ha un volto diverso da quello che aveva il virus originario di Wuhan e dei primi mesi del 2020, ma ricordiamoci sempre che una patologia di questa portata, ancorché cambiata nella sua forza, per alcune categorie di persone, e mi riferisco a quelle molto anziane e fragili, con tante malattie croniche, o gli immunodepressi, o i trapiantati o i malati ematologici e oncologici in generale, crea il rischio di complicanze importanti, respiratorie soprattutto, e un aumento della mortalità“.

Oggi ci sono circa 150 ricoverati Covid negli ospedali di tutta la Liguria. Poche unità in terapia intensiva, una o due persone, e la maggior parte di loro sono lì per altre ragioni, ma le categorie fragili possono avere un rischio di aumento della mortalità in caso di comorbità,

Il vaccino contro l’influenza è quello contro il virus AH1N1, nella variante 2023. Ricordiamo come questa forma di virus sia stata individuata per la prima volta su un adulto in Liguria a settembre eppure anche grazie al vaccino ha ancora una circolazione non massiccia. L’attuale vaccino contro il Covid contiene i principi contro la sottovariante XBB1.5. Ben diverso da quello che è stato effettuato fino all’anno scorso dalla gran parte della popolazione (che arrivava a coprire la prima variante Omicron).

In sostanza la copertura vaccinale dello scorso anno è poco o per nulla efficace contro il Covid di oggi. Per questo sarebbe importante fare il richiamo, per così dire. Peraltro è possibile effettuare le due vaccinazioni contestualmente e spesso dovrebbero essere i medici di famiglia a promuovere la pratica.

Al momento la Regione Liguria non ha pensato a misure per incentivare la vaccinazione come in Piemonte, dove ad esempio, hanno riattivato il sistema di vaccinazione nelle farmacie. “O meglio – dice Gratarola – ci abbiamo pensato anche noi, ma non essendoci oggi l’obbligo della vaccinazione e non essendoci per fortuna e grazie proprio alla vaccinazione la situazione che abbiamo avuto nel passato, la popolazione è piuttosto lontana da questo pensiero“.

“Mi auguro che non ci siano recrudescenze, siamo attenti, vigili, pronti comunque anche con campagne informative che caldeggiano sempre la vaccinazione, la prevenzione, con l’invito alle persone che hanno il rischio di andare incontro a complicanze di vaccinarsi senza aspettare” conclude l’assessore alla Sanità.