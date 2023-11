La Sampdoria non è più (aspirante) bella ma piace, come il Pirlo “furioso”. Borini però rischia lungo stop

“Non sono bello, piaccio”, recita una celebre frase arcinota agli amanti dei cinepanettoni. E proprio il celebre dolce natalizio non dovrebbe ora essere più in discussione sulla tavola di Andrea Pirlo. Non che la Sampdoria fosse particolarmente affascinante nelle prime uscite, solo a (brevi) tratti, ma c’era la tendenza a specchiarsi nel palleggio e in una ars pedatoria poco adatta alla serie cadetta. Vizi abbandonati in nome di un atteggiamento più concreto che ora lancia la squadra a caccia del playoff.

Già contro il Sudtirol si è visto qualcosa di diverso. Poi la partita sporca vinta contro il Palermo ha certificato i segnali positivi visti contro la squadra di Bisoli e appannati dalla débâcle in Coppa Italia contro la Salernitana. Le vittorie contro Modena e Spezia hanno poi certificato il nuovo DNA blucerchiato, una squadra con limiti di rosa e di qualità ma che ora sa giocare sull’avversario e che mette in campo aggressività oltre a tentativi di fraseggio.

Grinta rappresentata anche dalle due squalifiche nelle ultime quattro di mister Andrea Pirlo. La vulgata vede l’ex centrocampista della Nazionale come un tipo tranquillo, qualcuno dice troppo, ma chi lo conosce bene dice che sa eccome alzare la voce nelle mura secluse dello spogliatoio. Non che serva sbraitare e sbracciarsi oltremodo per infondere grinta alla squadra. Però è un dettaglio che forse può cambiare anche la vox populi dei detrattori.

La nota negativa è però Borini, che ha riscontrato una lesione al tendine dell’adduttore della coscia sinistra e per il quale dovrebbe essere necessaria l’operazione chirurgica. Potrebbero essere necessari due mesi.