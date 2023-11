La salute vien mangiando: cibo sano o cibo spazzatura? L’evento di SeminaGenova

Genova. Sabato 25 novembre, nell’ambito dell’evento “SeminaGenova” al quartiere del Carmine di Genova, ISDE Medici per l’Ambiente e l’Associazione CarMine organizzano un incontro dedicato al tema della Alimentazione in senso lato. E’ urgente modificare tutto il sistema legato alla filiera agro-alimentare.

A dispetto della narrazione che vuole che il cibo prodotto e consumato in Italia sia sano e genuino, la verità è un’altra: la biodiversità è a rischio a causa delle coltivazioni estensive, i prezzi praticati sono ostaggio della speculazione e poche multinazionali si arricchiscono con profitti da capogiro. Gli allevamenti intensivi, in particolare di ovini e suini, non soltanto sono portatori di crudeli sofferenze ad animali innocenti, ma sono una delle maggiori cause di antimicrobico-resistenza.

E’ stato stimato che nel 2050 i decessi per la antibioticoresistenza saranno superiori a quelli per cancro. Sabato verrà fatta chiarezza da parte di esperti non legati alle solite multinazionali o alle solite catene di supermercati: si parlerà di cibo spazzatura, di educazione ambientale, di esperienze concrete di agroecologia presenti sul territorio del genovesato. “ La Terra fornisce cibo sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti, ma non la avidità di alcuni” (Gandhi). L’appuntamento è alle ore 15 alla ex-Abbazia di San Bernardino in cima alla salita omonima. Tutti i cittadini sono invitati e l’ingresso è libero.