La Questura di Genova cerca operatori interessati a gestire il servizio bar in via Diaz

Genova. Cercasi operatore interessato a prendere in gestione il servizio bar nella sede della Questura di Genova, in via Diaz, e nella caserma Pietro Ilardi di via dei Mille 14.

La Questura ha avviato un’apposita indagine di mercato, e chi è interessato a concorrere dovranno dichiarare, entro le ore 24:00 del giorno 26 novembre 2023, l’espressa volontà di partecipare inoltrando la dichiarazione al seguente indirizzo PEC: dipps135.00Q0@pecps.poliziadistato.it

Il servizio durerà tre anni, 36 mesi dalla data di stipula del contratto, e il canone contrattuale da versare al Fondo Assistenza Personale P.S. per tre anni è di 5.603,00 (iva esclusa), cui va aggiunto il costo forfettario dell’energia elettrica di 1.188 euro e quello della Tari, di 840 euro. Il canone demaniale per la caserma Ilardi è invece in attesa di determinazione da parte dell’Agenzia del Demanio.

L’affidamento (qui tutte le info) avverrà mediate procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del massimo rialzo, di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924. La Questura di Genova, in ragione del numero di richieste di partecipazione, provvederà a invitare a presentare offerta, attraverso invito in formato elettronico, tutti i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare.