La proposta di Sansa: “Pagare gli studi ai medici che si impegnano a lavorare nella sanità pubblica”

Genova. Pagare gli studi di medicina a chi si impegna a prestare servizio nelle aziende pubbliche per i 10 anni successivi alla laurea. È una delle proposte che la Lista Sansa presenterà in Consiglio regionale durante la discussione sul piano sociosanitario della Liguria bocciato su tutta la linea: “Una serie di documenti calati dall’alto che non hanno un collegamento con la realtà e che prevedono cemento anziché personale medico. Un regalo enorme per la sanità privata“.

In previsione dell’appuntamento in aula, Sansa, Centi e Candia hanno preparato decine di ordini del giorno e di emendamenti per provare a migliorare il piano. Le proposte spaziano dalle misure sulla prevenzione, all’estensione dell’accesso alle cure pubbliche, dalla formazione, al riequilibrio dei servizi delle Asl. Uno però è il tema fondamentale che unisce tutti gli altri punti: la carenza di personale.

“Al nuovo piano socio sanitario manca la materia prima più importante: le persone, il personale medico – sottolinea Ferruccio Sansa -. Una sanità di qualità non è fatta soltanto di muri e apparecchiature, non si possono spendere centinaia di milioni di euro per strutture che rischiano di restare vuote. E ancora peggio, noi temiamo che questa mancanza di personale risponda ad un disegno preciso, in primis di privatizzazione. Siamo sicuri che una volta costruiti nuovi ospedali, ospedali di comunità e case di comunità, non avendo sufficiente personale saremo costretti ad affidare queste strutture ai privati. Con i rischi, così, di privatizzare anche i medici di famiglia e di selezionare il personale non in base alle capacità e all’esperienza, ma al basso costo”.

“Inoltre – aggiunge Sansa – dall’analisi del piano è emerso un Far West di tapulli per coprire i buchi di organico. Gaslini diffuso, San Martino diffuso, specializzandi universitari mandati in giro per la regione, e una selva di contratti diversi con una sempre più marcata minoranza degli inquadramenti stabili”.

L’idea della “borsa di studio” per i medici che si impegnano a non confluire nel privato, secondo Sansa, sarebbe fattibile con risorse della Regione: “La stima è che laureare un medico costi circa 50mila euro, coi soldi per il mortaio sul Tamigi abbiamo già pagato gli studi a dieci futuri medici. Secondo noi c’è la possibilità di coinvolgere almeno una cinquantina di persone all’anno. Oggi l’Università sostiene questi costi per formare professionisti che poi fanno concorrenza al sistema pubblico”. Altre proposte riguardano l’estensione del bonus psicologo affinché ogni scuola si doti di questa figura e l’istituzione di uno screening di prevenzione complessivo che dia diritto a biglietti per iniziative sportivo-culturali: i finanziamenti sarebbero sottratti alla campagna La mia Liguria sulle divise delle squadre di calcio, che incasserebbero la stessa cifra dall’acquisto di ticket da parte della Regione.

Il consigliere Roberto Centi, oltre ai contenuti, sottolinea come sia stato sbagliato anche l’iter che ha portato alla stesura e alla successiva discussione del piano socio sanitario. “La giunta ha deciso di portare avanti un lavoro in autonomia senza coinvolgere i consiglieri e senza nemmeno tener conto delle centinaia di audizioni che abbiamo fatto in Commissione Sanità – spiega Centi -. Martedì ci verrà presentato un piano calato dall’alto che non ha un collegamento con la realtà e che non tiene conto del reale fabbisogno del territorio”.

“In questo iter non possiamo non notare anche la scarsa qualità dei pareri espressi da ministero e Università, poche righe con la precisa volontà di non incidere nel giudizio sul piano – aggiunge il consigliere regionale -. Mentre entrando nel merito delle misure, non abbiamo visto nessuna strategia per porre un serio rimedio alla mancanza di personale, alla mobilità passiva verso le altre regioni e alla disomogeneità tra le Asl liguri, che penalizza in particolar modo la Asl 5 spezzina e la Asl 1 imperiese”.

La consigliera Selena Candia, invece, ha posto l’attenzione su un cambio di paradigma che sarebbe stato auspicabile, ma che è assente nel piano socio sanitario. “Abbiamo studiato in modo approfondito tutti i documenti che ci sono stati forniti e abbiamo notato come sia stato deciso di dedicare la maggior parte delle misure alla cura, lasciando marginale l’aspetto della prevenzione – osserva Candia -. Per noi, invece, la prevenzione dev’essere il primo scopo di una sanità pubblica. Investendo seriamente sulla prevenzione potremmo permettere alle persone di non ammalarsi e di far risparmiare preziose risorse al sistema sanitario. Un sistema che, se gestito dai privati, ha invece tutto l’interesse a concentrarsi sulla degenza e la cronicità delle malattie, in quanto economicamente più remunerative”.

“Per cambiare questo paradigma – conclude la consigliera regionale – porteremo diversi ordini del giorno per istituire una giornata della prevenzione e misure volte a inserire il concetto di prevenzione e benessere fin dalla scuola. Inoltre abbiamo preparato anche proposte specifiche sulla medicina di genere, per avvicinare sempre di più la sanità pubblica alle esigenze di tutte e di tutti”.