“La guerra in Sardegna di cui non parla nessuno”, al Nickelodeon il documentario Terra a perdere

Genova. Si intitola “Terra a perdere” un documentario che racconta aspetti inediti o comunque poco conosciuti di una realtà italiana dalle molte ombre, la presenza di basi militari straniere sul territorio nazionale, e in particolare in Sardegna. Realizzato dai giornalisti e videomaker genovesi Simona Tarzia e Fabio Palli, insieme alla collega milanese Chiara Pracchi, sarà presentato alla città questo venerdì 1 dicembre dalle 19 (biglietteria aperta dalle 18.30) al Nickelodeon di via Della Consolazione, in centro città.

“La Sardegna è terra di mare, di paesaggi mozzafiato e di basi militari. Meno conosciuti delle bianchissime spiagge che ci strizzano l’occhio dai volantini pubblicitari, i poligoni avvelenano la terra e la vita dell’Isola. Nati negli anni ’50 come tributo di guerra, hanno ospitato ogni anno le esercitazioni di tutte le forze armate occidentali, hanno preparato guerre, inquinato con il torio radioattivo dei missili Milan, funzionato da discariche per il munizionamento obsoleto e da laboratorio per la sperimentazione di nuovi armamenti. Secondo alcuni documenti parlamentari, sarebbero almeno 168 le persone che vivevano nei pressi delle basi e che sono morte a causa di rari tumori emolinfatici“.

“Terra a perdere” è un documentario che, partendo dal processo che si è concluso nel 2021 con l’assoluzione dei comandanti del Poligono di Quirra, dà voce a quanti ne subiscono gli effetti o cercano di opporsi alle servitù militari, immaginando per la Sardegna un altro sviluppo.

Realizzato nel corso di due anni, il reportage non si è fermato neanche quando si è scontrato con il potere della lobby militare e i testimoni sono stati chiamati in caserma e diffidati dal parlare con i giornalisti. “Perché nell’isola delle vacanze e del mare il dissenso è criminalizzato e i sardi repressi dalla macchina della guerra che fa del loro territorio un campo di battaglia in tempo di pace“.

“Terra a Perdere” si inserisce in questo contesto, offrendo una prospettiva unica e rivelatoria su una realtà spesso trascurata e mettendo in luce la fatica di coloro che, nella Sardegna di oggi, cercano di alzare la voce contro le servitù militari, chiedendo trasparenza sulle attività che si verificano all’interno delle basi.

Per la sua incisiva testimonianza, “Terra a perdere” è stato accettato come concorrente alla passata edizione del prestigioso Premio Dafne Caruana Galizia per il giornalismo promosso dal Parlamento europeo.

Venerdì 1° dicembre in prima visione al Nickelodeon

Il 1° dicembre, “Terra a perdere” sarà proiettato – presenti gli autori – in prima visione al cinema Nickelodeon di Via della Consolazione 5r, alle ore 19. L’evento si inserisce nella stagione cinematografica di Cineversity, il Festival permanente del cinema internazionale dell’Università degli studi di Genova, e apre una serata che proseguirà con il dj set di Psy e la proiezione in prima cittadina di Sick of Myself, una commedia satirica diretta e montata da Kristoffer Borgli. Prezzo biglietto: 2 film più pizza 8€ – 1 film 5€.

Programma:

• 18:30 – apertura botteghino

• 19:00 – “TERRA A PERDERE”

• 20:00-21:00 – DJ SET Psy

Pizza prima della proiezione di “Sick of Myself”

• 21.15 – “SICK OF MYSELF”: Una commedia satirica che vi lascerà senza parole.