La consegna è in ritardo, scoppia la lite tra rider e cliente: schiaffi e pugni per un panino

Genova. Schiaffi e pugni tra un rider e il cliente che attendeva un ordine per un ritardo. È successo giovedì pomeriggio della zona della Marina di Sestri Ponente, una lite sedata dall’arrivo della polizia.

Stando a quanto appreso, tutto sarebbe nato dall’ordine di un panino effettuato da un ragazzo di 18 anni su una delle principali piattaforme che operano in città. La consegna era prevista alle 15, ma il rider non si è presentato e il ragazzo ha chiamato il ristorante per disdire.

Quarantacinque minuti dopo il rider è arrivato all’indirizzo del ragazzo e ha citofonato intimandogli di scendere a prendere il panino, in caso contrario avrebbe dovuto pagarlo. Un banale diverbio degenerato quando il giovane è sceso in strada: il rider lo ha preso a schiaffi e lui ha risposto con un pugno, tutto davanti agli occhi della madre, presente, che cercava di dividerli.

Alla fine l’intervento della polizia ha riportato la calma. I due non hanno voluto sporgere denuncia, e l’intera vicenda si è conclusa con un’ammonizione.