La Carovana della Prevenzione fa tappa a Genova, offerti oltre 50 screening per donne

Si è svolta oggi a Genova, in piazza della Vittoria, la terza tappa della “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, promossa anche quest’anno da Autostrade per l’Italia con il patrocinio del Comune di Genova.

Il Programma nazionale itinerante di tutela della Salute Femminile, avviato nel 2017 da Komen Italia, in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, quest’anno ha toccato tre città italiane tra cui Genova.

Con circa 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne: 1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita; l’incidenza è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, il tumore del seno resta comunque la principale causa di morte per cancro della popolazione femminile mondiale.

Nel corso della giornata sono stati offerti oltre 50 screening, tra mammografie per donne over40 ed ecografie per donne under40.

All’evento hanno partecipato la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri, Silvia Giammarresi di Komen Italia, il Direttore del 1° Tronco di Autostrade per l’Italia Matteo Marvogli, assieme al responsabile HR del 1° Tronco Aspi, Stefano Moggia, con il Coordinatore HR Roberta Romano.

“Anche quest’anno torniamo nella città di Genova con un’iniziativa di prevenzione oncologica per contrastare una delle neoplasie più diffuse nell’universo femminile − spiega Alessia Ruzzeddu, responsabile Welfare Diversity & Inclusion Management di Aspi, responsabile dell’iniziativa − siamo consapevoli dell’importanza di fare rete, dunque vogliamo offrire pari possibilità di accesso alla cura del sé alle donne e per questo abbiamo scelto una location così centrale, luogo di passaggio per molta parte delle cittadine genovesi”.

“Sicuramente la medicina oggi ha fatto grandi passi e la prevenzione è lo strumento più importante per tutte le malattie oncologiche e non” commenta la presidente Palmieri.

“Siamo orgogliosi che la nostra azienda sostenga da tanti anni questa iniziativa, che contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione su un tema tanto importante e al contempo rinnova la vicinanza ai territori nei quali operiamo – spiega Marvogli – La tutela della salute femminile ha importanti ricadute anche sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale che la donna svolge in ambito familiare, lavorativo e sociale”.

Autostrade per l’Italia sostiene da anni la lotta ai tumori del seno e di tutte le principali neoplasie femminili, garantendo oltre 300 screening gratuiti alle donne, coinvolte da queste campagne di prevenzione offerte nelle varie sedi aziendali. Le opportunità di prevenzione sono proposte prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico, o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno.

La “Carovana della Prevenzione” è il programma nazionale itinerante di Komen Italia per la promozione della salute femminile, che offre a un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Komen ha già offerto gratuitamente ad oltre 200.000 donne o prestazioni mediche gratuite in 17 regioni italiane, con più di 800 giornate di prevenzione, rivolte prevalentemente a territori e comunità in difficoltà. Sono 6 le Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, per offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti.