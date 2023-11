Iren Quinto, alla “Paganuzzi” arriva il Salerno. Figari: “Sfida decisiva, è tutto nelle nostre mani”

Genova. Non c’è tempo per rifiatare. Dopo il pareggio maturato mercoledì sera in casa del De Akker Team, a Bologna, l’Iren Genova Quinto è atteso sabato dall’11^ giornata del campionato di serie A1. Alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro, con fischio d’inizio alle 15, arriva il Check Up Rari Nantes Salerno.

“Sapevamo che a Bologna non sarebbe stata una gara facile – ammette il difensore biancorosso Niccolò Figari – Loro hanno due o tre giocatori che sono ottimi tiratori e lo hanno dimostrato, noi da squadra siamo riusciti a recuperare il risultato ed aggiustare il match. Peccato, perché puntavamo ad una vittoria utile in ottica settimo posto, ma non ci demoralizziamo”.

“Ora – conclude – guardiamo avanti, alla sfida di sabato con il Salerno e poi alle ultime due della regular season. Tutto è ancora nelle nostre mani e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.