Genova. Nella vasca della seconda forza del campionato l’Iren Genova Quinto non sfigura, ma non riesce a compiere l’impresa: nella nona giornata del campionato di Serie A1 i tre punti vanno alla Rari Nantes Savona, capace di sfruttare a dovere le occasioni in attacco e di condurre il risultato per tutte e quattro le frazioni.

La cronaca. Apre le marcature Durdic dopo 24″; ne passano altrettanti e pareggia i conti l’ex Molina Rios. Figlioli a 1’24” chiude in rete una superiorità numerica; a 4’43” è Durdic a dare ai locali il doppio vantaggio. Poi segna ancora Molina Rios, quindi Bruni realizza il 4 a 2.

Nel secondo tempo la Rari allunga. A 2’04” di gioco Erdelyi sigla il 5-2, poi è Figlioli a portare i savonesi sul più 4. Negli ultimi 25 secondi prima del cambio vasca vanno a segno Bruni e Figari. A metà gara il risultato è di 7-3.

Il terzo tempo vede Rizzo da una parte e Villa dall’altra trasformare un rigore; a 6’05” c’è ancora un tiro dai cinque metri, per la Rari, e Durdic lo realizza: 9-4. La rete di Di Somma tiene vivo il Quinto, ma Bruni firma il gol del 10 a 5 che rende il quarto tempo “garbage time”.

Tuttavia la Rari Nantes Savona fa contento il suo allenatore e continua a giocare, cercando la rete. Va a bersaglio Rocchi, poi, dopo due reti ospiti siglate da Molina Rios e Nora, c’è l’assolo finale di Campopiano che realizza la tripletta personale nel giro di 1 minuto e 40 secondi. Chiude le marcature il gol di Erdelyi in superiorità per il definitivo 15-7.

“Abbiamo disputato una buona gara – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Una prestazione ordinata, contro una squadra forte e in un momento di forma eccezionale, anche in Europa. Ci siamo difesi bene e fatto quanto ci eravamo prefissati anche in avanti. Abbiamo preso qualche gol di troppo ma come detto sono tutto sommato soddisfatto di questa prova, anche in vista delle due gare che ci aspettano la prossima settimana e che valgono una stagione, per le quali lavoreremo al massimo per farci trovare pronti”.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 15-7

(Parziali: 4-2, 3-1, 3-2, 5-2)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev, P. Figlioli 2, M. Vavic, V. Rizzo 1, A. Urbinati, L. Bruni 3, E. Campopiano 3, M. Guidi, B. Durdic 3, B. Erdelyi 2, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini

Iren Genova Quinto: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, S. Villa 1, G. Molina Rios 3, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari 1, F. Panerai, G. Pianezza, J. Gambacciani, A. Spoli, A. Massa. All. Bittarello

Arbitri: L. Bianco e Petronilli

Note. Usciti per limite di falli Patchaliev (S) e Rocchi (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 8 su 16 più 2 rigori realizzati, Quinto 4 su 10 più 2 rigori di cui 1 realizzato.