Iren Genova Quinto ospite del Savona, Bittarello: “Proveremo a metterli in difficoltà”

Genova. La nona giornata del campionato di serie A1 prevede una trasferta ad alto livello di difficoltà per l’Iren Genova Quinto, atteso sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) in casa della Rari Nantes Savona per il terzo derby ligure dell’anno, dopo gli incontri alla “Marco Paganuzzi” di Albaro con la Rari Nantes Sori e la Pro Recco. I biancorossi sono reduci dal successo casalingo con la Roma Vis Nova, maturato proprio sul suono della sirena dopo un lungo tira e molla.

“Di certo quella vittoria all’ultimo secondo – rimarca il tecnico genovese Luca Bittarello – è stata una vittoria di squadra, che ne rinforza il carattere, e che rappresenta il miglior viatico per una gara come quella di sabato, nella vasca della seconda forza del campionato. Siamo nella condizione ottimale per affrontare un incontro del genere senza avere lo stress del risultato, ma cercando di impensierirli, di metterli in difficoltà. Ci proveremo e vedremo quanto saremo bravi a farlo”.