Interruzione alla linea ferroviaria per i lavori del Terzo Valico: incontro tra Regione, Rfi e pendolari

Genova. Su impulsò dell’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori e in accordo con le associazioni dei consumatori presenti, Regione Liguria istituirà, nell’ambito del tavolo tecnico già esistente, un ulteriore tavolo di approfondimento periodico con Rfi, Trenitalia, i comitati dei pendolari e le stesse associazioni al fine di informare in maniera capillare e puntuale i viaggiatori della tratta ferroviaria Sestri Ponente-Cogoleto interessata dai lavori connessi al Terzo Valico.



La decisione al termine di una riunione convocata oggi pomeriggio da Regione Liguria a cui hanno partecipato, oltre all’assessore Sartori, i vertici liguri di Rfi e Trenitalia, i rappresentanti dei comitati pendolari del Ponente, della Savona-Genova, della Genova-Milano e di Assoutenti.