Si innamorano di Genova, mettono su casa e chiamano il figlio Zeno: “Ma questa città non sa attrarre giovani e cultura”

Genova. Lei è Katya Knyazeva, una ricercatrice russa con un contratto per l’Università del Piemonte orientale, ha studiato per anni la realtà di Shanghai. Lui Adam Sinykin, è uno scrittore e sceneggiatore americano e lavora per produzioni cinesi, coreane, statunitensi. Stanno insieme da 15 anni e sono sposati da 10. La loro prima figlia, Anna Claire, ha 8 anni. Il secondogenito è nato il 21 novembre 2023. Lo hanno chiamato Zeno Lauren.

Un nome che contiene le radici irlandesi del papà. Ma anche il presente e il futuro, almeno è l’auspicio, di questa famiglia. Zeno, appunto. Katya e Adam hanno scelto questo nome per omaggiare la città di cui si sono innamorati e dove hanno deciso di vivere. Dal 2019 hanno messo su casa nel quartiere di Castelletto. Proprio a due passi dal belvedere che, raggiunto con l’ascensore cantato dai versi di Giorgio Caproni, li ha conquistati al primo sguardo. Noi abbiamo scoperto la loro storia attraverso il servizio Nuovi Nati di Genova24.

“Un colpo di fulmine – raccontano – vedere i vicoli dall’alto, canyon in una geometria così interessante di case e spazi, tra il mare e le colline, la storicità dei palazzi, la città verticale, il porto, ci ha fatto innamorare, cercavamo un posto dove vivere in Italia, che non fosse troppo distante da Vercelli, dove ha sede l’ateneo per cui lavora Katya, e fino a quel momento in ballottaggio c’erano Torino e Milano, ma quando abbiamo scoperto Genova abbiamo deciso di fermarci qui”.

Zeno Lauren ha pochi giorni di vita. La figlia più grande frequenta la scuola in città. Castelletto è un quartiere friendly, amichevole, dove farli crescere. “Persino durante il lockdown per il Covid, scattato poco dopo il nostro trasferimento qui, è stato un posto migliore di altri dove trovarsi”, riflette Adam. “Tra poco il mio contratto con l’Università Avogadro scadrà ma sto cercando di trovare un lavoro qui vicino, o proprio a Genova, perché vogliamo restare qui, abbiamo comprato la casa dove viviamo”, aggiunge Katya.

Ma come sono finiti, a Genova, una ricercatrice e fotografa russa e uno scrittore americano? “Beh, la storia inizia diversi anni fa – spiega la coppia – vivevamo in Cina, a Shanghai, ed eravamo davvero molto motivati ad andarcene, volevamo vivere in un posto dove poter camminare tranquillamente per strada“. I due non hanno neppure preso in considerazione i rispettivi Paesi, Russia e America, per motivi che facilmente si possono immaginare. “Poi Katya ha avuto questa opportunità interessante a Vercelli che però – dice Adam – non è esattamente un posto fantastico dove vivere, ci sono solo zanzare”, scherza. In effetti.

Un piccolo viaggio alle Cinque Terre, poi Camogli. Infine Genova, dove è stato amore a prima vista. Eppure Katya Knyazeva e Adam Sinykin non hanno perso il loro sguardo critico nei confronti di ciò che li circonda. “Genova potrebbe essere di più, fare di più, da un punto di vista culturale” riflettono i genitori di Zeno.

“Siamo rimasti colpiti dal fatto che i soggetti che hanno potere economico a Genova non fanno abbastanza per contribuire alla crescita culturale della città – questa la percezione di due cittadini del mondo – l’arte moderna e contemporanea non è tenuta abbastanza in considerazione. Genova avrebbe tutte le carte in regola per attrarre giovani artisti in grado di creare cose nuove, belle, come accade in altre città in Europa o per citare un esempio italiano, come Bologna. Ma non accade“.

Gli raccontiamo che al momento la strategia di chi governa Genova e la Liguria è più la promozione della nostra regione come di una “Florida d’Europa”, una sorta di luogo ideale dove trascorrere la vecchiaia e spendersi la pensione. La cosiddetta Silver Economy. “Ma no! Dovrebbe essere il contrario! – commenta la coppia – Genova ha bisogno di giovani, a volte riflettiamo su come i pochi giovani che arrivano oggi siano i migranti, ma è un paradosso”.

“Ma veramente la nostra storia è così interessante da scriverci un articolo?”, chiedono Katya e Adam alla fine della nostra intervista. Non sono più due ragazzini: hanno 43 e 62 anni, anche se ne dimostrano molti di meno, e seppure “quasi fuori tempo massimo” hanno fatto la loro parte – con Anna Claire e Zeno Lauren – per svecchiare questa città. Hanno l’entusiasmo che tanti genovesi hanno perduto. Tanto basta per essere una notizia.