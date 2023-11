Incidenti in A10 e in città, traffico in tilt a Genova. Bloccata la strada Guido Rossa verso ponente

Genova. Mattinata di passione per il traffico a Genova. Forti rallentamenti si registrano a partire dalle 8.00 sulla strada Guido Rossa in direzione Ponente a causa di un incidente (senza gravi conseguenze) sull’autostrada A10 tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli.

Il “tappo” che si è creato in autostrada non ha consentito al traffico di defluire, bloccando la circolazione sia sulla gronda a mare sia sul nodo autostradale, con ripercussioni sulla A7 e sulla A12 in direzione Genova Ovest e a cascata sul casello di Genova Est, congestionato in entrata. L’incidente, secondo quanto comunica Autostrade, sarebbe ormai risolto.

A peggiorare la situazione è il maltempo che, come di consueto, provoca un aumento del numero di auto in circolazione ma anche un’impennata degli incidenti, tutti lievi ma abbastanza per mettere in crisi la gestione della viabilità.

Impegnati su tutti i fronti gli agenti della polizia locale.