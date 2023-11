Incidenti a raffica a Genova, un pedone investito e schianto auto-moto: due feriti gravi

Genova. Due gravi incidenti sulle strade genovesi nel giro di pochi minuti.

Poco dopo le 16.00 un pedone, un uomo di 83 anni, è stato investito da un’auto in corso Monte Grappa, nel tratto sopra i binari di Brignole, in prossimità delle strisce pedonali. Soccorso dall’automedica del 118 e dall’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso di via Moresco, è stato portato al San Martino in codice rosso con un politrauma. Alla guida una donna di 80 anni.

Una decina di minuti più tardi, in via dei Mille all’altezza della caserma della polizia, un’auto e una moto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un cinquantenne che ha riportato un trauma cranico-facciale. Medicato e stabilizzato sul posto dalla Croce Verde di Quarto e dall’automedica del 118, è stato portato anche lui in codice rosso al San Martino.

Su entrambi gli incidenti sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica. Si registrano rallentamenti al traffico in via di risoluzione.