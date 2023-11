Strade scivolose per pioggia e basse temperature: raffica di incidenti in città

Genova. L’ondata di maltempo arrivata sulla Liguria non ha portato soltanto temperature più basse, ma anche una “pioggerella” sottile che, soprattutto per motociclisti e scooteristi, si è trasformata in rischio. Molti infatti gli incidenti che si sono verificati giovedì sulle strade della città, una decina dei quali con feriti.

Dalla mattinata sono stati oltre una decina gli incidenti che hanno coinvolto moto e scooter e hanno richiesto l’intervento delle ambulanze e della Polizia Locale: da via Pinetti, a Marassi, a corso Solferino, a Castelletto, passando per via Bobbio, a Staglieno, e zona Madonnetta, a Struppa. Altri soccorsi in viale Brigate Partigiane, in via Posalunga, in via Quarto e ancora via Assarotti, corso Gastaldi, via Piacenza.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave – tutti i feriti sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo, qualcuno è stato medicato sul posto – pesanti invece le ripercussioni sul traffico in alcuni casi.,

A causare gli incidenti, come detto, l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e, nelle zone più fredde, anche il famigerato gelicidio, un fenomeno per cui la pioggia, una volta raggiunto l’asfalto, si trasforma in una sorta di sottile patina di ghiaccio che azzera l’aderenza delle gomme.