Incidente in via Napoli, carambola in curva sulle auto parcheggiate: un ferito

Genova. Incidente stradale nella serata di venerdì nel quartiere di Oregina, a Genova.

Intorno alle 21.30 il conducente di una vettura che viaggiava in via Napoli, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a urtare diversi veicoli parcheggiati.

L’incidente è avvenuto nella curva in prossimità della svolta per via Vesuvio.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e dalla pubblica assistenza della Misericordia. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera.

I vigili del fuoco hanno gestito la situazione nell’area e messo in sicurezza i veicoli coinvolti.