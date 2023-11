Incidente con il monopattino, meccanico 55enne muore dopo tre giorni di agonia

Imperia. Giovedì sera era caduto a terra con il suo monopattino sulla pista ciclabile di Santo Stefano al Mare, per ragioni ancora da chiarire. Tre giorni dopo, Silvano Pollicino, 55 anni, è morto in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente è avvenuto, forse per un malore, forse per la pavimentazione non del tutto regolare, in direzione Sanremo, all’altezza dell’ex stazione ferroviaria.

Pollicino, genovese, ma da molti anni residente a Santo Stefano al Mare, non indossava il casco al momento della caduta. Ricordiamo che comunque il casco in monopattino non è ancora obbligatorio, in Italia, per gli adulti.

Il 55enne era molto conosciuto nel comune del ponente perché lavorava come meccanico. Le sue condizioni dopo la caduta sono apparse subito gravissime sia a chi lo ha soccorso sia ai primi operatori del 112 arrivati sul posto.