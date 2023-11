Inchiesta sul Covid nelle Rsa, il giudice archivia definitivamente: “Quei decessi non si potevano evitare”

Genova. La parola fine l’aveva messa chiedendo l’archiviazione la stessa pm Daniela Pischetola dopo una lunga indagine. E ora anche il gip Elisa Campagna, ha condiviso la scelta della Procura archiviando definitivamente l’inchiesta delle morti sospette per Covid in sei Rsa genovesi avvenute nelle fasi più drammatiche della pandemia da coronavirus, tra marzo e aprile 2020.

A finire del mirino, dopo gli esposti dei parenti di alcuni anziani deceduti, erano state la Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia a Rivarolo; il Centro di riabilitazione a Quinto, il Don Orione Paverano a San Fruttuoso; la Camandolina e la residenza San Camillo in zona Righi; la residenza protetta Torriglia a Chiavari e sul registro degli indagati erano finiti i nomi dei direttori sanitari e amministrativi, in tutto dodici persone accusate di epidemia colposa.

Per il pm però non era possibile qualificare il reato di epidemia e, insieme, non è dimostrabile il nesso di causalità tra i morti e la responsabilità dei singoli indagati.

E il gip oggi dice lo stesso archiviando il caso della residenza San Camillo. I parenti lamentavano, fra le altre cose, il ritardo nell’isolamento dei casi sospetti ma per il giudice “vero è che già a fine febbraio era stata registrata la presenza di qualche ospite febbrile ma si era ritenuto si trattasse di infezione batterica e non virale, ragion per cui non si era provveduto con maggiore tempismo all’isolamento dei pazienti; tale situazione deve essere letta tenendo conto che il virus non era affatto conosciuto prima di quel momento e che anche a livello nazionale non vi erano protocolli certi in materia”.

E anche se l’isolamento fosse stato realizzato con maggiore tempismo non sarebbe stato sufficiente a evitare la morte di alcuni anziani degenti “tenuto conto che. con altissima probabilità, il virus em già entrato nelle RSA quando ancora le direttive nazionali non erano state adottate e recepite, né, in un contesto simile, si possono escludere altre cause alternative nel decesso del paziente (pregresse comorbilità o altro)”.

Per il giudice quindi “non è possibile dimostrare con una probabilità vicina alla certezza che l’adozione di comportamenti diversi avrebbe evitato sia il contagio che l’evento morte del paziente, e neanche ulteriori atti di indagine potrebbero in alcun modo dirimere la questione”.