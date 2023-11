Incendio Terminal Traghetti, la rabbia dei negozianti della galleria commerciale: “Fateci riaprire”

Genova. Non hanno subito danni. Si trovano anche fisicamente lontani dal vano tecnico dove il 31 ottobre è divampato l’incendio al Terminal Traghetti. Hanno merce e documenti ancora all’interno dei negozi. E, soprattutto, dopo due settimane di stop forzato e senza una prospettiva di riapertura a breve, temono che i clienti cambino abitudini per sempre.

Il rischio, per le 20 attività della galleria commerciale del Terminal Traghetti, è di non riaprire affatto. “Siamo stati preoccupati, molto preoccupati, fino a qualche giorno fa, adesso iniziamo a essere arrabbiati – dice Vittorio Casabona, dentista con studio all’interno del Terminal – stiamo aspettando che chi deve eseguire le indagini faccia quello che deve ma ci chiediamo perché non si possa transennare un’area e consentire alle attività di operare regolarmente visto che la galleria è perfettamente agibile”.

Dopo l’incendio che ha messo fuori uso il Terminal e costretto a un ricovero in camera iperbarica e poi rianimazione tre persone, due operai e un utente della struttura, perché gravemente intossicate.

Il Terminal Traghetti è interamente chiuso dal 31 ottobre scorso, due settimane di ko, perché dichiarato inagibile e perché sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo. La procura di Genova, infatti, ha deciso che sarà una perizia a chiarire che cosa abbia scatenato le fiamme.

Al momento c’è un fascicolo di inchiesta per l’incendio divampato nel locale tecnico dove si trova il pannello di controllo del sistema di refrigerazione del supermercato Coop. Non ci sono indagati. L’indagine è stata affidata al pm Giuseppe Longo, che fa parte del team ‘Lavoro’ della Procura e le ipotesi di reato sono incendio colposo e lesioni aggravate dal fatto che sia avvenute sul luogo di lavoro. Contro ignoti.

I negozi e le attività del terminal sono una ventina: Ad Telefonica, Acqua e Sapone, Andrea Pizza Ristoro, Egocentrika, libreria Giunti al Punto, Marionnaud, Shop di Huang Yuping, F1 Lavasecco, Edicola, Stroili Oro, Tabaccheria, Per Casa, Plaza Café, Ottica Revedo, Mondo Cover, Team Ribelle Parrucchiere.

Alcuni sono piccoli negozi a gestione singola o familiare. Altri sono punti vendita di catene franchising. C’è poi uno studio dentistico, una farmacia comunale, un Mc Donald’s, una palestra, la Well&Fit. In tutto parliamo di oltre un centinaio di posti di lavoro. Senza contare la Coop.

“Nessuno ci ha dato alcuna informazione sulla riapertura – continua Casabona – non capiamo perché peraltro all’interno della Coop possano esserci movimenti di lavoratori e noi invece non possiamo avere accesso ai nostri negozi”.

Se le cose dovessero andare avanti ancora a lungo, temono i commercianti, oltre al danno economico temporaneo, dovuto alla mancata attività, potrebbe sommarsi quello permanente. Alcune saracinesche rischiano di abbassarsi per sempre. “Se ci saranno danni che le assicurazioni non saranno in grado di risarcire sarà il caso di metterci tutti insieme e procedere legalmente con una class action per ottenere il giusto indennizzo, anche se non sarà facile“.

Se tutti i negozi e le agenzie presenti all’interno del Terminal sono al momento chiusi, il terminal resta funzionante per gli imbarchi grazie alla presenza di un bus navetta che fa la spola tra il piazzale e le navi in partenza e consente anche ai passeggeri di fare i biglietti con una biglietteria mobile.

In grande difficoltà anche Coop Liguria che ha attivato misure a tutela del personale e dei soci, oltre che per i clienti. Il personale è stato ricollocato negli altri punti vendita genovesi, potenziando gli orari di apertura dei punti vendita di San Francesco da Paola, a San Teodoro, e piazza Tre Ponti a Sampierdarena. Inoltre è stata istituita la consegna gratuita della spesa ordinata online su tutta la città di Genova. Questo anche per evitare che all’interno del supermercato restino grandi quantità di merce invenduta e quindi sprecata. Sono poi state ideate delle politiche di sconto sulle spese nelle Coop per i soci che potranno usufruire di agevolazioni sulla spesa al momento della riapertura della Coop Di Negro.