Incendio in un centro massaggi: due donne intossicate e ricoverate al pronto soccorso

Genova. Attimi di paura questa mattina all’interno di un centro massaggi di via San Sebastiano, nel centro di Genova, dove è scaturito un incendio che ha ghermito nel giro di pochi istanti carta, tappezzeria e attrezzature.

In un primo momento due donne presenti in quel momento hanno provato a domare le fiamme, rimanendo però intossicate dal fumo sprigionato dal fuoco. A quel punto sarebbe partita la chiamata ai vigili del fuoco mentre un vicino, accortosi di quello che stava succedendo, è intervenuto con un estintore domando il rogo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto: le due donne sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso del San Martino. Una di loro è in codice rosso, anche se, per fortuna, non sarebbe a rischio vita. I vigili del fuoco hanno poi preso in consegna i locali dove è avvenuto il fatto, iniziando la bonifica di rito.