Incendio del Terminal Traghetti, migliorano le condizioni dei due operai

Genova. La Direzione Sanitaria del San Martino ha rilasciato questa mattina una nota stampa di aggiornamento rispetto alle condizioni di salute dei tre pazienti coinvolti nell’incendio divampato presso il Terminal Traghetti.

“È sveglio, cosciente e in respiro spontaneo il paziente di 41 anni, prossimo al trasferimento nel reparto di Medicina Generale – si legge nel comunicato – mentre è in miglioramento, invece, le condizioni generali del giovane di 39 anni, sempre sottoposto a ventilazione meccanica. È sempre ricoverato presso la Rianimazione M3 Monoblocco in prognosi riservata”.

Ancora stabili nella loro gravità le condizioni dell’anziano di 88 anni “sempre ricoverato nella Terapia Intensiva del Pronto Soccorso”