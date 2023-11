Incendio al Terminal Traghetti, escono dalla Rianimazione due dei tre intossicati

Genova. Migliorano ancora le condizioni delle tre persone rimaste intossicate nell’incendio che è divampato lo scorso 10 ottobre al Terminal Traghetti.

I due operai di 39 e 41 anni sono stati trasferiti nel reparto di Medicina Interna diretto dal dottor Paolo Moscatelli, mentre l’uomo di 88 anni trovato nella galleria del centro commerciale privo di sensi è stato estubato e respira da solo, ma resta ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso.

Si attendono nel frattempo i risultati della perizia disposta dalla procura di Genova per chiarire le cause del rogo. All’indomani dell’incendio è stato aperto un fascicolo per lesioni e incendio colposi aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le fiamme, stando a quanto accertato dai vigili del fuoco, sono partite da un locale tecnico sotto il supermercato del centro commerciale,dove stavano lavorando gli operai di una ditta di Savona che si occupa di manutenzione degli impianti di riscaldamento e refrigerazione.

Il locale è stato sequestrato per consentire le indagini dei vigili del fuoco e degli ispettori della Asl3. Secondo alcuni testimoni quel giorno avrebbe funzionato solo l’impianto anticendio della Coop e non quello generale del centro commerciale. Un aspetto che gli inquirenti vogliono approfondire insieme alle cause dell’incendio.