Incendio al Terminal Traghetti, ancora in rianimazione ma stabili i tre intossicati

Genova. Restano intubati e sedati, in rianimazione, e le loro condizioni sono “stabili nella loro gravità”. Questo il bollettino medico della direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova in merito ai tre intossicati, ieri, nell’incendio divampato al Terminal Traghetti di Genova.

I due lavoratori di 39 e 41 anni sono sempre ricoverati presso la rianimazione M3 del Monoblocco, sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti mentre l’anziano di 88 anni è ricoverato presso la rianimazione del pronto soccorso, diretto dalla dottoressa Monica Centanaro.

“Tutti e tre i pazienti nella giornata odierna saranno nuovamente impegnati in camera iperbarica. Le loro condizioni sono stabili nella loro gravità, restano sedati e intubati”, si legge nel bollettino.

I primi due sono operai che stavano operando nel locale tecnico che gestisce gli impianti di riscaldamento e refrigerazione del terminal, da cui sembra essere partito il rogo. Il terzo è un uomo originario dell’Albania che si è sentito male nella galleria del centro commerciale.

Le indagini sono affidate ai vigili del fuoco, che hanno anche chiesto supporto agli ispettori dello Psal, e nelle prossime ore verrà aperto un fascicolo affidato alla pm di turno, Gabriella Marino, per compiere ulteriori accertamenti.

Al momento sembra che l’impianto antincendio della Coop interna sarebbe entrato in funzione immediatamente, mentre alcuni testimoni hanno riferito che quello generale non abbia funzionato, ma è ancora tutto in fase di verifica.

Massiccio il dispiegamento di soccorsi al Terminal, con oltre venti vigili del fuoco entrati nell’edificio per individuare la fonte dell’incendio e avviare le operazioni di spegnimento, rese complesse dalla posizione.

Le fiamme sono infatti divampate in un vano sotto la Coop, all’interno di un’intercapedine, e hanno interessato alcune tubature. Non erano molto alte, ma hanno sprigionato un denso fumo nero che ha invaso i piani superiori.

Molti dipendenti hanno dovuto interrompere il lavoro e lasciare negozi e supermercato (chiuso sino a nuovo ordine) in fretta e furia, lasciando all’interno anche gli effetti personali. A fine mattinata erano ancora tutti radunati nel piazzale davanti all’ingresso, in attesa del via libera da parte dei vigili del fuoco per poter rientrare a prendere almeno borse e altri oggetti.