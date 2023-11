Genova. Momenti di paura questa notte a Sant’Eusebio, dove un incendio è scoppiato all’interno di un capanno tra le case di via Mogadiscio. Il rogo ha completamente distrutto la struttura, arrivando a lambire le abitazioni vicine.

L’incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte: una densa nuvola di fumo ha invaso la vallata del quartiere, con fiamme alte diversi metri. Gli abitanti dei civici limitrofi sono scesi in strada per mettersi in sicurezza mentre una coppia di anziani – secondo le prime informazioni proprietari del capanno – è stata fatta uscire da casa dagli agenti della polizia giunti sul posto e poi assistita al personale medico arrivato il loco. I due sono stati poi portati al San Martino per accertamenti, in codice giallo.

Durante le prime fasi dell’incendio, prima dell’intervento dei vigili del fuoco, è esplosa un bombola, probabilmente di una stufa, che ha proiettato in strada detriti e parti in metallo. Un boato che ha svegliato tutto il quartiere. I pompieri, giunti sul posto con tre autobotti e relativi mezzi di supporto hanno successivamente domato le fiamme in una ventina di minuti, iniziando poi le verifiche e la messa in sicurezza della zona. La struttura del capanno, insieme ad altre parti del giardino dove si trovava, è andata completamente distrutta.