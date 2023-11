In Liguria aumentano gli incidenti stradali, quasi un morto su cinque è un pedone

Genova. In Liguria aumentano gli incidenti stradali e cresce il numero dei feriti, ma diminuisce quello delle vittime. Tra queste, però, è sempre più consistente la quota dei pedoni, che rappresentano quasi un quinto dei morti. È quanto emerge dal focus dell’Istat sugli incidenti stradali nella nostra regione relativo al 2022.

Nel 2022, osserva l’Istat nel suo rapporto, si sono verificati in Liguria 7.863 incidenti stradali che hanno causato la morte di 57 persone e il ferimento di altre 9.613. Un aumento spiegato soprattutto con la netta ripresa della mobilità rispetto agli anni della pandemia. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+9,7%) e i feriti (+9,7%), mentre diminuisce il numero delle vittime (-10,9%). A livello nazionale si registrano variazioni simili del numero di incidenti (+9,2%) e feriti (+9,2) ma anche un corrispondente incremento del numero delle vittime (+9,9%), diversamente dal dato ligure.

Nel periodo 2010-2022 i morti sulle strade in Liguria sono diminuiti del 32,1% (meglio del dato nazionale, 23,2%) ed è sceso l’indice di mortalità (da 0,9 a 0,7 deceduti ogni 100 incidenti). Tuttavia è aumentata l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) che rappresentano il 56,1% delle vittime (contro il 44,3% italiano). Nello stesso periodo si osserva anche un preoccupante aumento dell’incidenza dei pedoni (dal 16,7% al 19,3%) sul totale di chi perde la vita, mentre nel resto del Paese l’aumento è stato poco significativo (dal 15,1% al 15,4%).

Numeri che si traducono anche in elevati costi sociali. Nel 2022 il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in circa 17,9 miliardi di euro per l’intero territorio nazionale (303,5 euro pro capite) e in circa 635,4 milioni di euro (422 euro pro capite) per la Liguria. La regione incide per oltre il 3,6% sul totale nazionale. Come precisa l’Istat, “i costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico non è rappresentato da una spesa diretta sostenuta dalla società, ma è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla stessa a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale”.

I luoghi più pericolosi

L’incidentalità rimane alta lungo la costa e nell’entroterra: ancora in evidenza le criticità dell’Aurelia, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (237, 9 decessi e 309 feriti), e delle statali del Colle di San Bernardo, del Colle di Tenda e del Colle di Nava. Gli incidenti più gravi si registrano però sulla statale del Turchino, dove gli indici di mortalità e di gravità raggiungono entrambi un valore di 25. Tra le autostrade è la A10 a registrare il maggior numero di incidenti (207) e feriti (324). L’indice di mortalità cresce nella provincia di Imperia, diminuisce in quelle di La Spezia e Savona e rimane invariato a Genova.

In realtà il maggior numero di incidenti (l’84,6% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 30 morti (52,6% del totale) e 7.913 feriti (82,3%). Rispetto all’anno precedente i sinistri aumentano su tutte le categorie di strada ma l’incremento percentuale maggiore si verifica sulle strade extraurbane (+16,3%), seguite dalle strade urbane (+9,7) e dalle autostrade (+2,2%).

Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (2,3 decessi ogni 100 incidenti) e sulle autostrade (2,2 decessi ogni 100 incidenti). Sulle strade urbane il 15,6% dei sinistri stradali si verifica nei pressi di un incrocio, percentuale che scende al 3,1% sulle strade extraurbane. In ambito urbano gli incidenti che avvengono lungo un rettilineo rappresentano il 49,9% del totale, seguono quelli che si verificano nei pressi di una intersezione (16,6%), di una curva (12,5%) e di una rotatoria (3,7%). Lungo le strade extraurbane il 52,7% degli incidenti si verifica lungo un rettilineo, il 34,7% in curva e il 4,3% nei pressi di un’intersezione.

I mesi e le ore più a rischio

Nel periodo gennaio-aprile si sono registrati in Liguria 2.184 incidenti (27,8% del totale), mentre tra maggio e settembre, in coincidenza del periodo di maggiore mobilità per vacanze, se ne contano 3.752 (il 47,7% di quelli avvenuti durante l’anno), in cui hanno subito lesioni 4.583 persone (47,7%) e 25 sono decedute (43,9%).

L’87,3% degli incidenti ha avuto luogo tra le otto e le 21 ma l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati nella fascia oraria notturna tra l’una e le due (6,2 morti ogni 100 incidenti) e tra le tre e le quattro (2,5 morti ogni 100 incidenti), valori molto superiori alla media giornaliera (0,7). Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 43,2% degli incidenti notturni, il 35,7% delle vittime e il 44,0% dei feriti. L’indice di mortalità dei soli incidenti notturni è di 1,6 decessi ogni 100 incidenti. Il valore più elevato si registra il venerdì notte.

I comportamenti a rischio e le persone coinvolte

La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (64,7%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (1.717 casi, 8 vittime e 2.167 feriti), seguita dal tamponamento (1.436 casi, 7 decessi e 1.906 persone ferite). La tipologia più pericolosa è la fuoriuscita (2,3 decessi ogni 100 incidenti); seguono lo scontro frontale (1,6 decessi ogni 100 incidenti) e l’urto con ostacolo accidentale (1,3 decessi ogni 100 incidenti). Gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi, con una media di 1,0 morti ogni 100 incidenti, rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli (0,6 decessi).

Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, la guida distratta, il mancato rispetto delle regole di precedenza e le manovre irregolari sono le prime tre cause di incidente (escludendo il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi costituiscono complessivamente il 29,9% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per il 23,0%, mentre il procedere senza mantenere la distanza di sicurezza per il 14,4% e l’elevata velocita per il 13,7%.

Il tasso di mortalità standardizzato è più alto per la classe di età 15-29 anni (5,9 per 100mila abitanti) e per quella 65 e oltre (5,2 per 100mila abitanti). I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 68,4% delle vittime e il 69,2% dei feriti in incidenti stradali, le persone trasportate il 12,3% dei morti e il 18,4% dei feriti, i pedoni il 19,3% dei deceduti e il 12,4% dei feriti. Il 63,6% dei pedoni rimasti vittima di incidente stradale appartiene alla classe di età 65+ mentre il 62,8% dei pedoni feriti ha più di 44 anni. Il tasso di lesività standardizzato è 1.366,6 per la classe di età 15-29 anni e 784,2 per quella 30-44 anni.