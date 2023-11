Immigrazione a Genova, carattere, impatti e mutamenti: l’incontro della Fondazione Diesse

Genova. Si terrà sabato 25 novembre nella Sala del Consiglio del Municipio Ponente (via Gaggero 2 orario 15,00-19,00) l’incontro L’immigrazione a Genova. Caratteri, impatti e mutamenti organizzato da Fondazione Diesse, Centro Studi Medi, Genova Solidale, e Goodmorning Genova per discutere di vecchia e nuova immigrazione.

Un’occasione per affrontare l’inadeguatezza, oggi come ieri, delle politiche migratorie italiane, anche alla luce di una nuova proclamata emergenza che è in realtà la crisi di un sistema di accoglienza sempre più destrutturato.

L’immigrazione straniera appare ancora come una sorta di contenitore etnico sempre identico a sé stesso nel tempo e non come un fenomeno complesso fortemente differenziato al proprio interno e che in quarant’anni ha mutato la struttura demografica, produttiva e sociale della città.

Pesa una narrazione tutta ancora in negativo che nasconde un ruolo ormai strutturale degli immigrati nella vita economica e nei servizi di cura e oscura un processo di integrazione largamente riuscito.

L’incontro. Dopo i saluti di Anna Dagnino, Fondazione Diesse e Rita Bruzzone, Consigliere comunale, interverrà Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all’Università di Milano, tra i più importanti studiosi delle dinamiche dell’immigrazione in Italia, che aprirà l’incontro con la relazione “Le tante stagioni dell’immigrazione in Italia”.

A seguire gli interventi di Deborah Erminio, Centro Studi Medi, “Immigrati a Genova, un ruolo strutturale”; Michele Raggi, dirigente scolastico “Scuola e seconde generazioni”; Enrico Fravega, Università di Genova, “Geografie dell’abitare dell’immigrazione a Genova”; Simohamed Kaabour, consigliere comunale, “La partecipazione politica”; Andrea Torre, Centro Studi Medi, “Il sistema di accoglienza”; Nico Saguato, Genova solidale, “La solidarietà attiva nei quartieri, alcune proposte”; Andrea Chiappori, Comunità di Sant’Egidio, “Una diversa prospettiva, i corridoi umanitari”.

L’incontro si chiuderà con l’intervento di Luca Borzani “Una nuova narrazione per l’immigrazione”.